Здоровье
RT на русскомНазвана причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. Об этом информирует Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов, проводивших лабораторные исследования вируса.
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Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Политика
Решение Трампа ответить Ирану санкциями вместо войны объяснили
Принимая решения, президент США Дональд Трамп руководствуется скорее интересами, а не принципами.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Общество
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
Выходя утром на улицу, следует отказаться, по возможности, от общественного транспорта и пройтись до работы пешком, это подействует на организм очень освежающе и поможет быстрее вернуться в привычный режим, подчеркнула Лапа.
Армия и оружие
Пенс уверяет, что Иран просит союзников не атаковать американцев
По данным американских спецслужб власти Ирана просят союзное ополчение не атаковать американцев.
Политика
Жители Западной Европы оказались непримиримыми критиками Трампа
Globallookpress Жители государств Западной Европы меньше всего поддерживают внешнюю политику президента США Дональда Трампа.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Игры
Вспомнить все: лучшие игры 2019 года
Геймеры могут считать 2019 год удачным — он выдался урожайным на яркие проекты, которые вызывают сильные эмоции и оставляют приятное «послевкусие».
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
Происшествия
Пассажир легковушки погиб в ДТП 3 января в Забайкалье
Пассажир Datsun on-DO погиб в ДТП 3 января в Забайкалье. Установлено, что водитель машины был пьян.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Армия и оружие
США и Иран обменялись сообщениями о деэскалации
Соединенные Штаты и Иран обменялись сообщениями по деэскалации возникшего между ними конфликта при помощи неофициального канала передачи информации, сообщила британская Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Происшествия
В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца
Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком.
Армия и оружие
Трамп заявил об отсутствии жертв среди американцев после атаки Ирана
Американские военные не пострадали при атаке Ирана на авиабазы в Ираке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к населению страны в прямом эфире.
Теннис
Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup
Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.