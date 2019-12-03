Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона. Взрыв произошел в 20.05 и стал причиной обрушения стены многоквартирного дома с первого по четвертый этаж.

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

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