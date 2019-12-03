Происшествия
Российская газетаНазвана причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона. Взрыв произошел в 20.05 и стал причиной обрушения стены многоквартирного дома с первого по четвертый этаж.
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Политика
В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»
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Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
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Энергетика
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Общество
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Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, в котором указал на рост тарифов в 17 аэропортах страны.
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Сендергорд подчеркнул, что решение не было политическим, так как в его принятии не участвовал министр иностранных дел Дании.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Проезд в метро Москвы подорожает
Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов: на наземном транспорте билет на месяц будет стоить 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780; в метро, МЦК и МЦД билет на месяц обойдется в 405 рублей вместо 395, на три месяца — в 1215 рублей вместо 1185.
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Модель Виктория Лопырева опубликовала видео с салона свадебных платьев.
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Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD
Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
Киберспорт
Virtus.pro прошла на DreamLeague Leipzig Major
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Минобороны России получило первый вертолет Ми-38Т
Министерство обороны России получило первый военно-транспортный Ми-38Т.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок
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Наука
Дети оказались способны спонтанно придумывать жестовый язык
Исследователи из Стэнфордского университета, Лейпцигского университета и Планковского института эволюционной антропологии обнаружили, что маленькие дети могут воссоздать основные свойства разговорной речи, используя язык жестов, когда разговор вслух по каким-то причинам невозможен.
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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем
Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом на трассе в Богучарском районе Воронежской области выросло до 17 человек.
Футбол
Пенальти за игру рукой Ракицкого не было, гол Дзюбы засчитан верно
Пенальти не назначен, хотя в процессе игры Васильев разбирался в гораздо более сложных моментах.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
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Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса
Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
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Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.