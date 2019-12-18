Общество
РИА НовостиНазвана причина задержания израильтян в Домодедово
Ранее сообщалось, что около 40 граждан Израиля задержали в Домодедово. В посольстве страны в Москве заявили, что приезжие не были частью делегации и каждый из них посещал Россию по своим причинам. К настоящему моменту известно, что большинство израильтян освободили.
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с чего всё началось
Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.Интерфакс09:47
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