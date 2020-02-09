Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНазвана причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости15:29

Аэропорт Усинска продолжит работу в прежнем режиме

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ТАСС10:56

Пострадавших в результате жесткой посадки боинга в Усинске нет

ИА БНК05:37

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Интерфакс12:30

Видео с места жесткой посадки самолета Москва — Усинск

РЕН ТВ05:17

Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524

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