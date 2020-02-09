Происшествия
РИА НовостиНазвана причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Общество
Челябинские власти закрыли карантинный пункт
Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона.
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На Великобританию обрушился ураган «Сиара»
Наводнение началось в прибрежных городах на северо-западе Великобритании из-за сильного ливня, сопровождающего надвигающийся ураган «Сиара», 9 февраля передает The Sun.
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Кака назвал двух лучших нападающих в мире – это не Месси и Роналду
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Обнаженная Самбурская с кисточками на груди ввела поклонников в экстаз
Артистка одета в серебристый бюстгалтер с кисточками.
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Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
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Букмереры назвали фаворитов «Оскара» накануне церемонии вручения
Церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь на понедельник.
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Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
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NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
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Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
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Швейцарцы поддержали закон против гомофобии
Швейцарцы поддержали принятие закона о защите сексуальных меньшинств.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
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Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир
"Спартак" просто выиграл турнир.
Фигурное катание
Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 871
Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 871.
Общество
Часть граждан освободили от платы за капремонт
Собственники квартир в закрывающихся населённых пунктах не будут платить взносы за капремонт, сообщает "Российская газета".
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
По словам председателя Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, рассматривается вопрос о возможном изменении конституционной нормы, предусматривающей обязательный роспуск нижней палаты парламента в случае троекратного отклонения кандидатуры премьер-министра.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 20
Политика
Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев
Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы.
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.