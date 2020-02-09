Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНазвана причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Читать в источнике
Комментировать577

Подробнее о событии

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости15:29

Аэропорт Усинска продолжит работу в прежнем режиме

Комиинформ10:31

Аэропорт Усинска закрыли до утра 10 февраля

ТАСС10:56

Пассажир Боинга рассказал о жесткой посадке в Усинске

ИА БНК06:50

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Интерфакс12:30

Видео с места жесткой посадки самолета Москва — Усинск

РЕН ТВ05:17

Аэропорт Усинска закрыли из-за жесткой посадки самолета Utair

Телеканал 360°14:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Общество

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Lenta.ru 20:03
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Газета.Ru 20:19
Общество

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
РБК 18:58
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Слово и Дело 04:52
Шоу-бизнес

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
РИА Новости 20:35
Общество

Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

News.ru 20:05
Происшествия

Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада

Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Политическая Экспертиза 09:28
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею пропустит четвертую Олимпиаду подряд

Сборная Казахстана пропустит четвертую Олимпиаду подряд. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Sport24.ru 10:00
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 871 человека

Общественное телевидение России 18:17
Единоборства

Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC

Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
LiveSport.ru 01:26
Шоу-бизнес

Леонид Агутин трогательно поздравил дочку с днем рождения

Певец и композитор Леонид Агутин сделал очень трогательный и запоминающийся подарок на день рождения своей дочки, Елизаветы.
Телепрограмма 07:57
Происшествия

Поиски пропавшего рыбака продолжаются в Долинском районе

Сегодня утром, 9 февраля, на поиски Виктора Куликова, пропавшего в Долинском районе, выдвинулись сотрудники полиции, ГИМС и администрации района.
АСТВ вчера в 19:46
Общество

Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Экспресс газета 12:02
Общество

Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время

Самолет Boeing 747 совершил рейс Нью-Йорк-Лондон за рекордно короткое время — 4 часа 56 минут.
Ведомости 17:03
Общество

Гражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess

REGNUM 10:15
Политика

В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске

Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».
РБК 20:24
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер

Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
ToDay News Ufa 13:13
Гаджеты

Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России

В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G.
Телеканал 360° 20:45
Происшествия

У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину

Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
РБК 15:50
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН

США начали прорабатывать предложение Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, которое президент РФ озвучил на Всемирном форуме памяти холокоста.
News.ru 01:30
Происшествия

В МВД назвали причину массовых беспорядков на юге Казахстана

ТК Звезда 04:22
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 20:45
Космос

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
РИА Новости 17:49
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости 18:36
Музыка

«Евровидение» в 2020 году: кто может поехать от России?

«Евровидение» берет начало в 50-х годах прошлого века, но Россия участвует в нем лишь с начала 90-х.
Пятый канал 06 февраля в 22:01
Общество

Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла

На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Сахалин.Инфо 20:32
Общество

Онколог назвал способный вызвать рак продукт

Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Газета.Ru вчера в 16:58
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Жесткая посадка пассажирского самолета в КомиБольше новостей по теме
Главное