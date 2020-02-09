Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНазвана причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Читать в источнике
Комментировать565

Подробнее о событии

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости15:29

Utair перенесла завтрашний рейс из Усинска в Москву из-за состояния ВПП аэропорта вылета

Агентство Москва08:41

МЧС занимается ликвидацией последствий жесткой посадки самолета в Усинске

Комиинформ07:40

Что известно о жесткой посадке самолета Utair в Коми

ТАСС09:46

Аэропорт Усинска закрыли из-за жесткой посадки самолета Utair

Телеканал 360°14:31

Видео с места жесткой посадки самолета Москва — Усинск

РЕН ТВ05:17

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров

Интерфакс09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Наука

Установлено, как комары находят цель для укуса

ToDay News Ufa 07 февраля в 15:10
Происшествия

Рейс в Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины в стекле

78.ru 16:47
Гаджеты

Компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10

Китайская компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10.
UfacityNews.ru 14:08
Авто

Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza

Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Тарантас Ньюс 07 февраля в 03:53
Политика

Лавров: Россия разрешит вернуть украинского посла в Москву

МИД РФ поддержит взаимное возвращение послов России и Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля, сообщает «Российская газета».
Красная весна 17:24
Наука

Генетический детектив: увидеть невидимое

Как рентгеновская кристаллография позволила ученым заглянуть внутрь непрозрачных объектов, какую строчку из всего интеллектуального наследия человечества считал самой важной Ричард Фейнман, и как любовь отвлекает одних ученых от работы, а других приводит к «Нобелевке», читайте в главе из книги лауреата этой премии Венки Рамакришнан.
Индикатор вчера в 12:06
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Вести.Ru 16:52
Армия и оружие

В Донбассе затишья не получается

В Донбассе опять обстреляли Золотое (Луганская область) – одну из трех точек, где осенью стороны развели войска.
Независимая газета 11:56
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки

Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.
REGNUM 06:18
Кино

Мутант из «Людей Икс» появится в сиквеле «Капитана Марвел»

NewInform вчера в 09:08
Здоровье

В России ужесточили правила назначения льготных лекарств

В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Что происходит 04:52
Общество

Китай выделяет более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

КНР собирается выделить на борьбу с новым типом коронавируса 71,85 миллиарда юаней ($10,26 миллиарда).
News.ru 07:55
Политика

Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
RT на русском 16:56
Здоровье

Роман Старовойт посоветовал не бояться коронавируса

Роману Старовойту приходит множество вопросов и комментариев относительно коронавируса.
ГТРК Курск 10:05
Политика

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
RT на русском 14:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца

Дни24 вчера в 09:38
Кино

Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»

РБК вчера в 05:26
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия 15:00
Общество

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Вести.Ru 02:33
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 07:59
Футбол

Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»

После 23-х туров "Барселона" (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" (28) располагается на 13-й строчке.
Газета.Ru 16:57
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru 07:31
Общество

У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 14:04
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Армия и оружие

Пассажирский лайнер едва не был сбит при атаке ВВС Израиля по Сирии

Русская Планета 07 февраля в 01:25
Армия и оружие

США и Украина выполнят наблюдательный полёт над территорией России

Военные США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнят наблюдательный полёт над территорией России.
Life.ru 16:38
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском 00:13
Политика

В Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис

В воскресенье, 9 февраля, представители из Дагестана принимают участие в составе Миссии наблюдателей от СНГ во внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Зори Табасарана 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное