Происшествия
Газета.RuНазвана причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре
Воспитатели пили чай в соседней комнате, в то время как убийца наносил смертельные ранения шестилетнему мальчику во время "тихого часа", сообщила мать погибшего. Мужчину, подозреваемого в зверской расправе над ребенком, задержали - его ждет психиатрическая экспертиза.
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Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.Московский Комсомолец11:26
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