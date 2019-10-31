Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.

с чего всё началось

Воспитатели пили чай в соседней комнате, в то время как убийца наносил смертельные ранения шестилетнему мальчику во время "тихого часа", сообщила мать погибшего. Мужчину, подозреваемого в зверской расправе над ребенком, задержали - его ждет психиатрическая экспертиза.

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

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