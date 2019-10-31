Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазвана причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Воспитатели пили чай в соседней комнате, в то время как убийца наносил смертельные ранения шестилетнему мальчику во время "тихого часа", сообщила мать погибшего. Мужчину, подозреваемого в зверской расправе над ребенком, задержали - его ждет психиатрическая экспертиза.
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Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар. Злодея впустил в здание охранник дошкольного учреждения, который принял его за одного из родителей. Подозреваемого – 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева - задержали сразу же.
Московский Комсомолец11:26

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Раскрыты новые детали жестокого убийства малыша в детсаду Нарьян-Мара

URA.Ru18:06

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Газета.Ru16:49

Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося

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Царьград15:09

Стали известны подробности трагедии в Нарьян-Маре

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Мать убитого в российском детсаду ребенка рассказала подробности трагедии

Lenta.ru15:35

Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

Московский Комсомолец11:26
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
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У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
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Сахалин.Инфо 19:11
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Первая группа японских туристов прибыла на Курилы

Визит проходит в рамках совместного российско-японского пилотного проекта по туризму на южные Курилы.
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Происшествия

19 человек погибли при падении грузовика в овраг на Филиппинах

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РИА Новости вчера в 10:56
Общество

Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
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Общество

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В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
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Космос

Платное ТВ не заметило обязательную «цифру»?

По оценкам экспертов, в регионах с аналога на цифру в среднем переходит всего 1,5-2% абонентов: все остальные давно подключены к цифровому эфирному или платному ТВ.
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Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.
Вести.Ru 04:33
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Происшествия

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Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

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Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
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Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
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«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Общество

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
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Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине

Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины.
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Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
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Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.
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Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
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Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
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В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем

В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
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Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
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Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»

В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
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Происшествия

СК показал допрос убийцы малыша в детсаду в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ опубликовал видео с убийцей малыша, которого зарезали в детском саду в Нарьян-Маре.
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Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов

Игроки провели в Mortal Kombat 11 более двухсот миллионов часов.
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