Наука

ФАНФАННазвана профессия самых «живучих» россиян

Эксперты выяснили, что космонавты более «живучие», поскольку вероятность их смерти от болезней или травм на 60% ниже, чем в среднем у любого представителя сильной половины человечества в России.
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с чего всё началось

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые.
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Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

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