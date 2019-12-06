Наука

РИА НовостиРИА НовостиНазвана ранее неизвестная причина рака

Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
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Ученые: На наследственный риск рака влияет «нежелательная ДНК»

Актуальные Новости07:06

Обнаружена неизвестная причина рака

Lenta.ru13:00

Обнаружена ранее неизвестная причина рака

РЕН ТВ15:47

Ученые установили неизвестную ранее генетическую причину рака

ТК Звезда17:01

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости20:40

Названа новая причин возникновения рака

Газета.Ru21:25

Откуда не ждали. Названа новая причина рака

Вести.Ru22:00
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Политика

Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе

Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
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Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию

Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Lenta.ru 06:57
Политика

Медведев оправдался за пенсионную реформу в России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
URA.Ru вчера в 07:13
Футбол

«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов

«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате, у амстердамцев также прервалась победная серия из девяти матчей.
Sportbox.RU 16:14
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru 11:29
Экономика

Американские фондовые индикаторы растут в начале торгов

Накануне Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.
Финмаркет 04 декабря в 10:06
Фигурное катание

Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
РИА Новости 14:33
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости 21:33
Происшествия

Задержан главарь ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

Правоохранители провели спецоперацию, в результате которой был задержан лидер причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева ОПГ Хасан Полонкоев.
Политическая Экспертиза 05:39
Наука

Ученые назвали алкоголь спасителем человечества

Известия 20:49
Музыка

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Piter.tv вчера в 01:41
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Политика

Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном

Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Интерфакс 20:33
Космос

В экзопланетной системе впервые нашли пояс астероидов

Результаты нового исследования, по словам ученых, могут рассказать нам больше о нашей собственной Солнечной системе.
Naked Science 03 декабря в 05:48
Технологии

В Android-смартфонах появилась уникальная функция

На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.
ToDay News Ufa 03:40
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС 21:28
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 05:22
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
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Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер 10:37
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Известия 21:05
Политика

США расширили санкции против России из-за хакеров

Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Daily Storm вчера в 10:25
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
RT на русском 01:10
Общество

Грета Тунберг заявила об отсутствии реальных результатов экоактивизма

Реальных действий не было и нет.
ТАСС 12:25
Политика

Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Lenta.ru 19:43
Авто

Geely Emgrand GT ушел с российского рынка

Компания Geely официально завершила продажи в России флагманского седана Emgrand GT.
110km.ru 07:54
Политика

Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

Украинская власть не отказывается от так называемого плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва 09:20
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0

Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.
Тульская пресса 13:26
Армия и оружие

Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400

Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
Народные новости 10:02
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
РИА Новости 20:06
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