Наука
Российская газетаУченые нашли ранее неизвестную причину рака
Зарубежные биологи выяснили, что на развитие злокачественных процессов в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась "мусорной". То есть, появление рака связано не только с соматическими мутациями в онкогенах и опухолевых супрессорах.
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