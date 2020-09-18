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РИА Новости
РИА Новости

Названа цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев. По его словам, пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАСС05:56
Подробнее о событии
РБК

Цена препарата «Арепливир» от коронавируса превысит 12 тыс. руб

РБК10:03
URA.Ru

Фармацевт раскрыл формулу, по которой складывается цена лекарства

URA.Ru11:00
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

ТАСС05:56
RT на русском

Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

RT на русском09:05
Телеканал 360°

Названа розничная цена российского препарата от коронавируса

Телеканал 360°08:32
Lenta.ru

Названа цена российского лекарства от коронавируса

Lenta.ru08:20
РИА Новости

Названа цена российского препарата от коронавируса

РИА Новости09:10

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
11

Полузащитник «Спартака» Глушенков выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков получил повреждение в матче молодежных сборных России и Польши (0:1). Предположительно, спортсмен порвал крестообразные связки колена.
Mockva.ru06:15

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Названы финалисты конкурса на концепцию парка «Тучков буян»

В пятницу в Санкт-Петербурге были объявлены победители и финалисты Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян", говорится в пресс-релизе, который поступил 18 сентября в редакцию "Газеты.Ru".
Газета.Ru09:42
28

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Смолов считает, что в России не уважают труд футболистов

"Могу сказать, что негатива много, у нас такая профессия и такая отрасль, которая у нас в стране вызывает больше негативных эмоций, чем положительных", — отметил футболист Смолов считает, что это происходит от того, что в России не любят уважать чужой труд.
ProstoProSport10:00

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Sony думала над бюджетной PS5 в стиле Xbox Series S, но она была бы слишком проблемной

Глава PlayStation Джим Райан в интервью AV Watch заявил, что компания рассматривала возможность выпустить бюджетную PlayStation 5 в стиле Xbox Series S — то есть менее мощную систему в рамках семейства консолей нового поколения.
Игромания.ру08:39