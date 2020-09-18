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Препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Коронавир» в ближайшее время поступит в розничную продажу. Лекарство компании «Р-Фарм» будет стоить 11 550 рублей за упаковку из 50 таблеток, сообщает РИА «Новости».