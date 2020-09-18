Объявлена цена на препарат от коронавируса «Коронавир»
Препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Коронавир» в ближайшее время поступит в розничную продажу. Лекарство компании «Р-Фарм» будет стоить 11 550 рублей за упаковку из 50 таблеток, сообщает РИА «Новости».В источнике
С чего всё началось
Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей
Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАССвчера в 05:56
Подробнее о событии
«Арепливир» ударит по коронавирусу и кошельку. Но высокая цена может защитить от самолечения
Телеканал 360°вчера в 15:29