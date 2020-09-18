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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Объявлена цена на препарат от коронавируса «Коронавир»

Препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Коронавир» в ближайшее время поступит в розничную продажу. Лекарство компании «Р-Фарм» будет стоить 11 550 рублей за упаковку из 50 таблеток, сообщает РИА «Новости».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАССвчера в 05:56
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Комсомольская правда

Последние новости на утро 19 сентября 2020: Стала известна цена двух российских препаратов от коронавируса

Комсомольская правда00:16
URA.Ru

В соцсетях возмутились ценой препаратов от коронавируса. «Пенсионерам не выжить!»

URA.Ruвчера в 13:37
Телеканал 360°

«Арепливир» ударит по коронавирусу и кошельку. Но высокая цена может защитить от самолечения

Телеканал 360°вчера в 15:29
Российская газета

Стала известна цена препарата от COVID-19 «Коронавир»

Российская газетавчера в 14:14
Lenta.ru

Раскрыта цена второго российского лекарства от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:34
ТАСС

Цена на «Арепливир» и более 30 млн заражений в мире. Главное о коронавирусе за 18 сентября

ТАССвчера в 12:04
РИА Новости

Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса

РИА Новости20:32

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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Нейтрино может показать, насколько быстро запускаются радиовсплески

Новое исследование предполагает, что магнетары, сильно намагниченные звездные трупы, подобные изображенному здесь, могут быть источником двух разных космических загадок: быстрых радиовсплесков и нейтрино высоких энергий.
V-kosmose.com16 сентября в 23:54

Антитела к коронавирусу могут передаваться ребенку с грудным молоком

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что переболевшие коронавирусом женщины могут через грудное молоко передать ребенку выработанные антитела.
Аргументы и Факты02:07

СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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