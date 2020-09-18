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Известия
Известия

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАССвчера в 05:56
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Комсомольская правда

Последние новости на утро 19 сентября 2020: Стала известна цена двух российских препаратов от коронавируса

Комсомольская правда00:16
РИА Новости

Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса

РИА Новости20:32
URA.Ru

В соцсетях возмутились ценой препаратов от коронавируса. «Пенсионерам не выжить!»

URA.Ruвчера в 13:37
Российская газета

Стала известна цена препарата от COVID-19 «Коронавир»

Российская газетавчера в 14:14
ТАСС

«Промомед» намерен начать экспорт «Арепливира» в Латинскую Америку в 2020 году

ТАССвчера в 12:52
Телеканал 360°

«Арепливир» ударит по коронавирусу и кошельку. Но высокая цена может защитить от самолечения

Телеканал 360°вчера в 15:29
RT на русском

Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

RT на русскомвчера в 09:05

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь»

Томск, 19 сентября 2020, 13:42 — REGNUM Старший тренер юношеской сборной России и лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков согласился стать главным наставником томского футбольного клуба «Томь», выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
REGNUM06:42

Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

На продолжающемся в Тюмени летнем чемпионате России по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км. Ее победителем стал Семен Сучилов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ.
Российская газета06:07

Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

На юге Крыма ограничат подачу воды

С 24 августа в Симферополе, где проживают около 350 тыс. человек, и 39 близлежащих населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть.
РБК06:33
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В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

Специалисты ожидают в России незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:01
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