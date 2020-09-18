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Известия
Известия

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАССвчера в 05:56
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РИА Новости

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

РИА Новостивчера в 09:10
Российская газета

Стала известна цена препарата от COVID-19 «Коронавир»

Российская газетавчера в 14:14
Lenta.ru

Раскрыта цена второго российского лекарства от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:34
ТАСС

«Промомед» намерен начать экспорт «Арепливира» в Латинскую Америку в 2020 году

ТАССвчера в 12:52
URA.Ru

В соцсетях возмутились ценой препаратов от коронавируса. «Пенсионерам не выжить!»

URA.Ruвчера в 13:37
Телеканал 360°

«Арепливир» ударит по коронавирусу и кошельку. Но высокая цена может защитить от самолечения

Телеканал 360°вчера в 15:29
RT на русском

Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

RT на русскомвчера в 09:05

СКР и МВД пресекли работу крупной сети перекупщиков билетов

Следственный комитет и МВД России при содействии Росфинмониторинга пресекли деятельность крупной сети подпольной перепродажи билетов в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам.
Коммерсантъвчера в 04:31
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Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Неработающие пенсионеры в 2021 году могут рассчитывать на индексацию пенсий на 6,3%, в результате чего выплаты вырастут на 903 рубля, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-й и плановый период 2022-2023 гг. ПФР в следующем году направит на выплату государственных пенсий 8,4 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше, чем в текущем.
Политическая Экспертизавчера в 10:27
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус

Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналистки телеканала Наили Аскер-заде.
РИА Новостивчера в 10:36
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Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service17 сентября в 10:53
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАССвчера в 07:41
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русскомвчера в 06:38
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Мэрия Москвы анонсировала «Народный каршеринг»

Мэрия Москвы анонсировала "Народный каршеринг" Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов анонсировал запуск в городе "Народного каршеринга": любой гражданин сможет сдать свой простаивающий у офиса или дома автомобиль в аренду.
Коммерсантъвчера в 15:09
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В ООН отметили улучшение обстановки в зоне конфликта на востоке Украины

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отметило улучшение ситуации в зоне конфликта на востоке Украины с 27 июля, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.
ТАССвчера в 16:36

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС17 сентября в 11:10
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Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» (Фавипиравир).
Lenta.ruвчера в 16:55
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