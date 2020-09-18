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Известия
Известия

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАСС05:56
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Телеканал 360°

«Арепливир» ударит по коронавирусу и кошельку. Но высокая цена может защитить от самолечения

Телеканал 360°15:29
URA.Ru

В соцсетях возмутились ценой препаратов от коронавируса. «Пенсионерам не выжить!»

URA.Ru13:37
Lenta.ru

Раскрыта цена второго российского лекарства от коронавируса

Lenta.ru12:34
ТАСС

«Промомед» намерен начать экспорт «Арепливира» в Латинскую Америку в 2020 году

ТАСС12:52
Российская газета

Стала известна цена препарата от COVID-19 «Коронавир»

Российская газета14:14
РИА Новости

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

РИА Новости09:10
RT на русском

Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

RT на русском09:05

Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Вести.Ru09:51
11

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия15:18
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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал одновременно обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новости12:15
11

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUM13:04
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Бавария — Шальке-04 7:0 (2-й тайм)

Центральный матч 1-го тура в Бундеслиге, Бавария — Шальке пройдет без зрителей. Матч Бавария — Шальке, на Альянц Арене пройдет без зрителей.
Bethub.orgвчера в 10:50

Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ru12:50