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Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.