Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.В источнике
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Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей
Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАССвчера в 05:56
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