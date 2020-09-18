Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАССвчера в 05:56
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Последние новости на утро 19 сентября 2020: Стала известна цена двух российских препаратов от коронавируса

Комсомольская правда00:16
РИА Новости

Названа рекомендованная цена российского препарата от COVID-19

РИА Новости20:32
ТАСС

Цена на «Арепливир» и более 30 млн заражений в мире. Главное о коронавирусе за 18 сентября

ТАССвчера в 12:04
Lenta.ru

Раскрыта цена второго российского лекарства от коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:34
Телеканал 360°

«Арепливир» ударит по коронавирусу и кошельку. Но высокая цена может защитить от самолечения

Телеканал 360°вчера в 15:29
URA.Ru

В соцсетях возмутились ценой препаратов от коронавируса. «Пенсионерам не выжить!»

URA.Ruвчера в 13:37
RT на русском

Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

RT на русскомвчера в 09:05

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ruвчера в 04:31
19

СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
157

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
28

В Пермском крае усилили масочный режим

«Росту заболеваемости способствовали несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий», — заявил главный санитарный врач региона Виталий Костарев.
RT на русскомвчера в 11:06
67

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
5,1K

Синоптик дал прогноз о погоде в России зимой

Москва, 19 сентября 2020, 04:16 — REGNUM Ситуация с аномально теплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
REGNUM21:16
13

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
4