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Известия
Известия

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАССвчера в 05:56
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РИА Новости

Названа рекомендованная цена российского препарата от COVID-19

РИА Новости20:32
Lenta.ru

Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

Lenta.ru20:56
URA.Ru

В соцсетях возмутились ценой препаратов от коронавируса. «Пенсионерам не выжить!»

URA.Ruвчера в 13:37
Российская газета

Стала известна цена препарата от COVID-19 «Коронавир»

Российская газетавчера в 14:14
ТАСС

Цена на «Арепливир» и более 30 млн заражений в мире. Главное о коронавирусе за 18 сентября

ТАССвчера в 12:04
Комсомольская правда

Стала известна цена двух препаратов препарата от коронавируса

Комсомольская правда19:26
RT на русском

Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

RT на русскомвчера в 09:05

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
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Слух: Marvel’s Spider-Man не получит бесплатное обновление для PlayStation 5

Владельцы оригинальной Marvel’s Spider-Man для PlayStation 4, похоже, не смогут бесплатно обновиться до некстген-версии игры, которая войдет в состав расширенного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PlayStation 5. Об этом в переписке с одним из пользователей Твиттера сообщил директор по производству Marvel Games Эрик Монаселли.
Srnskвчера в 07:23
1

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБКвчера в 23:00
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Синоптик дал прогноз о погоде в России зимой

Москва, 19 сентября 2020, 04:16 — REGNUM Ситуация с аномально теплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
REGNUM21:16
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США отстают в модернизации ядерных вооружений от России и Китая

Глава Командования глобальных ударов ВВС США генерал Тимоти Рэй заявил, что Пентагон может проиграть в противостоянии с Россией и Китаем, если не начнет вырабатывать меры противодействия уже сейчас.
Политическая Экспертизавчера в 11:06
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Эксперт рассказал о предстоящей встрече с Памфиловой

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко заявил "Газете.Ru", что намерен пойти на встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, несмотря на то, что некоторые политэксперты стали отказываться от участия в дискуссии.
Газета.Ruвчера в 07:43
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Генпрокуратура запросила данные о Навальном у Франции и Швеции

Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального, также в Германии ссылались на наличие гостайны, поскольку в обследованиях были задействованы немецкие военные специалисты.
Ведомостивчера в 13:41
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

Парламентарий обратил внимание на факт того, что США всеми силами пытаются завоевать европейский рынок газа, именно поэтому борются с «Северным потоком — 2». В случае отказа ЕС от проекта следующей мишенью Вашингтона станет украинская ГТС как еще один конкурент американскому СПГ.
Известия22:11
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Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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