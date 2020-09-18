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РИА Новости
РИА Новости

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев. По его словам, пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей

Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАСС05:56
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыта цена второго российского лекарства от коронавируса

Lenta.ru12:34
Телеканал 360°

Названа розничная цена российского препарата от коронавируса

Телеканал 360°08:32
URA.Ru

Названа цена еще одного препарата от коронавируса

URA.Ru12:27
Коммерсантъ

Препараты от COVID-19 в аптеках будут стоить около 12 тыс. рублей

Коммерсантъ10:04
РИА Новости

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

РИА Новости09:10
RT на русском

Стала известна цена российского лекарства от коронавируса

RT на русском09:05
ТАСС

Цена на «Арепливир» и более 30 млн заражений в мире. Главное о коронавирусе за 18 сентября

ТАСС12:04

Два вертолета США следили за российскими военными в Сирии

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видеозапись, которая демонстрирует, как два вертолета, предположительно принадлежащие ВС США, следят за действиями российского военного патруля.
Два вертолета США следили за российскими военными в Сирии
Военное деловчера в 00:44
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
CT news09:06
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Объем «серых» зарплат в России может вырасти на 30% до конца 2020 года

РИАМО – 16 сен. По данным Института развития правового общества, объем "серых" зарплат в России до конца 2020 года может вырасти на 30%, с этим согласны эксперты из "Опоры России", "Деловой России", Российского союза налогоплательщиков и Общественной палаты РФ, пишет в среду газета "Известия".
РИАМО16 сентября в 03:17
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Заведующую петербургской больницы оштрафовали за нарушения по COVID-19

В Петербурге суд привлек к административной ответственности заведующую городской поликлиникой №3. Суд посчитал, что врач допустил нарушения, которые могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции.
Gazeta.SPb09:25
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Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира

В Израиле накануне нового года по иудейскому религиозному календарю составили список самых влиятельных евреев, в первую пятерку, наряду с Марком Цукербергом и Биньямином Нетаньяху, попал глава фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор, сообщили РИА Новости в Европейском еврейском конгрессе.
РИА Новости10:42
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Франц Клинцевич покидает Совет Федерации

"Указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от администрации Смоленской области", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы области.
Российская газета11:36

Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов вместе с белорусскими артистами записали песню "Любимую не отдают", название которой цитирует фразу из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту.
ТАСС04:43
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