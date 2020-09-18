Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
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Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев. По его словам, пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство.В источнике
С чего всё началось
Розничная цена на «Арепливир» начнется от 12 320 рублей
Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
ТАСС05:56
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