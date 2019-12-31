Общество
Lenta.ruНазвана самая безопасная авиакомпания в мире
Австралийская авиакомпания Qantas стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, согласно рейтингу экспертов портала AirlineRatings.
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Политика
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел «евромайдана»
Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".
Армия и оружие
При обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек
В результате ракетного обстрела, которому подвергся международный аэропорт Багдада, погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на источники.
Кино
Дэниел Крейг рассказал о прощании с ролью Джеймса Бонда
«Как обычно бывает, потенциально это антикульминационный момент», - рассказал Крейг Empire.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Политика
Демократ Джулиан Кастро объявил о выходе из президентской гонки в США
Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро выбыл из состава претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Космос
Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году
С 1 января 2020 года российских автомобилистов ждут некоторые изменения, среди которых повышение утильсбора, регистрация машин у дилера, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
Хоккей
Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020
В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.
Хоккей
МЧМ. Россия обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Общество
В МЧС подготовили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
Документ, как сказано в пояснительной записке, направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС".
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Космос
Горячие пятна пульсара сгруппировались у южного полюса
Общество
В Австралии из-за лесных пожаров начали масштабную эвакуацию населения
Аварийные службы штата Виктория в Австралии начали масштабную эвакуацию граждан в связи с лесными пожарами, сообщает SBS News в четверг, 2 января.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Кино
Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
Авто
Седан Audi RS вскоре станет электромобилем
Популярная модель Audi RS вскоре станет электромобилем.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Наука
Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин
Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.