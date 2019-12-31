Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвана самая безопасная авиакомпания в мире

Австралийская авиакомпания Qantas стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, согласно рейтингу экспертов портала AirlineRatings.
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Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире

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