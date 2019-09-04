Экономика
Lenta.ruНазвана самая безопасная страна для туристов
Россия по безопасности для иностранных туристов попала на 98-е место, между Танзанией и Аргентиной. Помимо этого, эксперты составили рейтинг самых небезопасных стран для путешественников. Среди них первые позиции заняли Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Футбол
Сборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами
Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом приземлились в Глазго, где в пятницу, 6 сентября, проведут матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020.
Бомбардир.ру 14:56
Энергетика
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Общество
Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество
Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Происшествия
Снимавший велогонку вертолет случайно нашел плантацию конопли
В Испании в кадр оператора, который снимал с вертолета многодневную велогонку "Вуэльта", случайно попала плантация конопли.
РЕН ТВ 20:36
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru 20:02
Политика
Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Life.ru вчера в 04:51
Политика
Лавров объяснил, почему Китай не является старшим братом России
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть КНР страшим братом России.
Газета.Ru 18:23
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Кино
Владимир Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант
Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Нину Ургант. Народной артистке исполнилось 4 сентября 90 лет.
Культуромания 04:53
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Футбол
Зинченко мог перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду.
Чемпионат 09:34
Экономика
В России повысят размер страховых взносов
Для реализации идеи планируют увеличить размер взносов в ФСС на 1% Страховая ставка станет 3,9 % вместо нынешних 2,9%. Эти специальные обязательные отчисления в старости призваны гарантировать человеку уход.
Журнал Зарплата 08:30
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Политика
Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщила в четверг РИА Новости директор по связям с общественностью АО "Гидрострой" Людмила Шапка.
РИА Новости 20:20
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Хоккей
Голдобин подписал однолетний контракт с «Ванкувером»
Нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в «Ванкувере». Он подписал однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 13:19
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ 19:04
Политика
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Финансы
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Экономика
Валерий Лимаренко возглавил делегацию Сахалинской области на ВЭФ
Сегодня вечером, 4 апреля, глава региона Валерий Лимаренко выступит на заседании президиума Госсовета РФ.
АСТВ 00:52
Происшествия
Младший сын экс-президента Египта Мурси скончался от инфаркта
В Египте скончался младший сын покойного экс-президента страны Мухаммеда Мурси Абдалла. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости».
Известия 20:31
Авто
Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ
Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня 01:50
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.
РИА Новости 01:03
Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 04:56