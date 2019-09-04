Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана самая безопасная страна для туристов

Россия по безопасности для иностранных туристов попала на 98-е место, между Танзанией и Аргентиной. Помимо этого, эксперты составили рейтинг самых небезопасных стран для путешественников. Среди них первые позиции заняли Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Названы самые безопасные для туристов страны

URA.Ru14:43

Рейтинг России в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма вырос

REGNUM08:00

Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма

Коммерсантъ13:44

Названа самая безопасная страна для туризма

Телеканал 360°13:16

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Известия12:32

Названы самые безопасные для туристов страны мира

Интерфакс11:00

Финляндия признана самой безопасной для туристов страной

Эхо Москвы16:05
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Здоровье

Продолжительность жизни россиян выросла

В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Футбол

Сборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами

Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом приземлились в Глазго, где в пятницу, 6 сентября, проведут матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020.
Бомбардир.ру 14:56
Энергетика

В Польше пообещали порвать с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Общество

Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество

Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Происшествия

BMW врезался в столб и загорелся у заправки на Уральской улице

78.ru 16:42
Происшествия

Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы

Газета.Ru 10:58
Происшествия

Следствие рассматривает две версии крушения Су-25

Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Происшествия

Снимавший велогонку вертолет случайно нашел плантацию конопли

В Испании в кадр оператора, который снимал с вертолета многодневную велогонку "Вуэльта", случайно попала плантация конопли.
РЕН ТВ 20:36
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru 20:02
Политика

Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Life.ru вчера в 04:51
Политика

Лавров объяснил, почему Китай не является старшим братом России

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть КНР страшим братом России.
Газета.Ru 18:23
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Кино

Владимир Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант

Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Нину Ургант. Народной артистке исполнилось 4 сентября 90 лет.
Культуромания 04:53
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Футбол

Зинченко мог перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду.
Чемпионат 09:34
Экономика

В России повысят размер страховых взносов

Для реализации идеи планируют увеличить размер взносов в ФСС на 1% Страховая ставка станет 3,9 % вместо нынешних 2,9%. Эти специальные обязательные отчисления в старости призваны гарантировать человеку уход.
Журнал Зарплата 08:30
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Армия и оружие

Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд

Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Политика

Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщила в четверг РИА Новости директор по связям с общественностью АО "Гидрострой" Людмила Шапка.
РИА Новости 20:20
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Хоккей

Голдобин подписал однолетний контракт с «Ванкувером»

Нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в «Ванкувере». Он подписал однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 13:19
Кино

Megogo снимет кино

Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ 19:04
Политика

Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине

Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Финансы

Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах

Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Экономика

Валерий Лимаренко возглавил делегацию Сахалинской области на ВЭФ

Сегодня вечером, 4 апреля, глава региона Валерий Лимаренко выступит на заседании президиума Госсовета РФ.
АСТВ 00:52
Происшествия

Младший сын экс-президента Египта Мурси скончался от инфаркта

В Египте скончался младший сын покойного экс-президента страны Мухаммеда Мурси Абдалла. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости».
Известия 20:31
Авто

Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ

Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня 01:50
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.
РИА Новости 01:03
Общество

Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье

Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 04:56
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