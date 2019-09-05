Экономика
Lenta.ruНазвана самая безопасная страна для туристов
Россия по безопасности для иностранных туристов попала на 98-е место, между Танзанией и Аргентиной. Помимо этого, эксперты составили рейтинг самых небезопасных стран для путешественников. Среди них первые позиции заняли Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:15, Вашингтон
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 02 сентября в 19:59
Политика
МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима
Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян.
ТАСС 18:42
Политика
Лавров объяснил, почему Китай не является «старшим братом» России
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал мнение критиков сближения Москвы и Пекина, которые считают Китай "старшим братом" России, об этом он заявил в интервью МИЦ "Известия".
РИА Новости 17:13
Политика
Huawei захотели собирать в России
Минкомсвязь планирует до конца года договориться с Huawei по вопросам локализации производства компании в России.
Lenta.ru 21:05
Наука
Северные шотландцы оказались похожи на норвежцев больше южных
У жителей более южных районов скандинавских генов оказалось намного меньше, около четырех процентов.
N+1 09:05
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика
В КПРФ решили поддержать «Умное голосование» Навального
Московские коммунисты намерены заявить о поддержке «Умного голосования» Алексея Навального, в рамках которого, по предварительным данным, он призывает голосовать за кандидатов КПРФ на выборах Мосгордумы в 35 из 45 округов.
Дождь вчера в 02:00
Политика
ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш
В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском 18:09
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Хиршер завершил карьеру
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершил карьеру. Об этом 30-летний спортсмен объявил сегодня на пресс-конференции.
Sports.ru 14:47
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Политика
Абэ рассказал о миллиардных инвестициях Японии в Дальний Восток
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что инвестиции его страны в экономику Дальнего Востока уже составили свыше 15 млрд долларов.
Экономика сегодня 18:52
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета 15:19
Энергетика
Иностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе
Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики.
Российская газета 20:06
Происшествия
Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
Московский Комсомолец 05:36
Происшествия
С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости 13:33
Наука
Российские ученые создают квантовую память на основе устройств микроволнового диапазона
Авторы исследования работают над созданием подобной квантовой памяти, используя волноводно-резонаторную технологию хранения и передачи данных в микроволновом диапазоне частот - одном из перспективных направлений создания многокубитового квантового компьютера.
ТАСС 05:14
Транспорт
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
Российская газета 12:33
Происшествия
Российский подросток 13 дней блуждал по тайге и выжил
В Приморском крае найден живым 15-летний подросток, который 23 августа ушел в лес за грибами и пропал, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 04:31
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Транспорт
Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК 09:38
Политика
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43