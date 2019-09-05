Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана самая безопасная страна для туристов

Россия по безопасности для иностранных туристов попала на 98-е место, между Танзанией и Аргентиной. Помимо этого, эксперты составили рейтинг самых небезопасных стран для путешественников. Среди них первые позиции заняли Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Названа самая безопасная страна для туризма

Телеканал 360°13:16

Финляндия признана самой безопасной для туристов страной

Эхо Москвы16:05

Всемирный экономический форум оценил страны с точки зрения путешествий и туризма

Коммерсантъ13:44

Названы самые безопасные для туристов страны

URA.Ru14:43

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Известия12:32

Названы самые безопасные для туристов страны мира

Интерфакс11:00

Рейтинг России в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма вырос

REGNUM08:00
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:15, Вашингтон
Политика

Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Происшествия

В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 02 сентября в 19:59
Армия и оружие

США назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет

Известия 17:42
Политика

МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима

Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян.
ТАСС 18:42
Политика

Лавров объяснил, почему Китай не является «старшим братом» России

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал мнение критиков сближения Москвы и Пекина, которые считают Китай "старшим братом" России, об этом он заявил в интервью МИЦ "Известия".
РИА Новости 17:13
Политика

Huawei захотели собирать в России

Минкомсвязь планирует до конца года договориться с Huawei по вопросам локализации производства компании в России.
Lenta.ru 21:05
Наука

Северные шотландцы оказались похожи на норвежцев больше южных

У жителей более южных районов скандинавских генов оказалось намного меньше, около четырех процентов.
N+1 09:05
Авто

Новые авто оснастят напоминающими водителям о детях датчиками

РЕН ТВ 14:20
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного

ТАСС 09:56
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика

В КПРФ решили поддержать «Умное голосование» Навального

Московские коммунисты намерены заявить о поддержке «Умного голосования» Алексея Навального, в рамках которого, по предварительным данным, он призывает голосовать за кандидатов КПРФ на выборах Мосгордумы в 35 из 45 округов.
Дождь вчера в 02:00
Политика

ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш

В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском 18:09
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Хиршер завершил карьеру

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершил карьеру. Об этом 30-летний спортсмен объявил сегодня на пресс-конференции.
Sports.ru 14:47
Происшествия

На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу

В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Политика

Абэ рассказал о миллиардных инвестициях Японии в Дальний Восток

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что инвестиции его страны в экономику Дальнего Востока уже составили свыше 15 млрд долларов.
Экономика сегодня 18:52
Армия и оружие

В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

Российская газета 15:19
Энергетика

Иностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе

Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики.
Российская газета 20:06
Происшествия

Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца

Московский Комсомолец 05:36
Происшествия

С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости 13:33
Общество

В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья

Коммерсантъ 09:31
Наука

Российские ученые создают квантовую память на основе устройств микроволнового диапазона

Авторы исследования работают над созданием подобной квантовой памяти, используя волноводно-резонаторную технологию хранения и передачи данных в микроволновом диапазоне частот - одном из перспективных направлений создания многокубитового квантового компьютера.
ТАСС 05:14
Транспорт

Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города

Российская газета 12:33
Происшествия

Российский подросток 13 дней блуждал по тайге и выжил

В Приморском крае найден живым 15-летний подросток, который 23 августа ушел в лес за грибами и пропал, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 04:31
Политика

Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit

Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Политика

Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Известия вчера в 22:36
Транспорт

Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах

Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК 09:38
Политика

Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине

Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
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