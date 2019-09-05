Экономика
Lenta.ruНазвана самая безопасная страна для туристов
Россия по безопасности для иностранных туристов попала на 98-е место, между Танзанией и Аргентиной. Помимо этого, эксперты составили рейтинг самых небезопасных стран для путешественников. Среди них первые позиции заняли Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Общество
Собянин открыл новую городскую площадь в «Москва-Сити»
Информационный центр Правительства Москвы 09:35
Политика
Депутаты Европарламента призвали Украину не выдавать России обвиняемого в крушении MH17 Цемаха
Накануне сообщалось, что Нидерланды потребовали от Украины не выдавать России похищенного спецслужбами страны из ДНР «подозреваемого» по делу о крушении Boeing МН17 в Донбассе ополченца Владимира Цемаха.
ИА Новороссия 16:07
Энергетика
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Политика
Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова
Избирательная система готова по всем параметрам к выборам в единый день голосования 8 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 06:34
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней девочки в Турции
СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Политика
Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являющийся сторонником Brexit даже в "жестком" варианте, призывал голосовать против данного законопроекта, однако буквально накануне он потерял рабочее большинство в парламенте после того, как часть консерваторов, не согласных с политикой своего лидера, отказались его поддержать.
Газета.Ru 17:10
Авто
Официально представлен Nissan Juke второго поколения
Компания Nissan провела онлайн дебют нового поколения кроссовера Juke, который серьезно отличается от предшественника в плане дизайна, но при этом сохранил свои пропорции и основные черты.
Tvoe-avto.com 13:02
Единоборства
Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отменил открытую тренировку перед боем с американцем Дастином Порье ради общения с фанатами.
RT на русском 14:09
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru 17:04
Здоровье
Нижневартовские хирурги спасли восьмимесячного мальчика
В ХМАО восьмимесячный ребенок остался жив благодаря усилиям нижневартовских хирургов, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Телеканал 360° 13:55
Гаджеты
ASUS представила мощный игровой смартфон ROG Phone II
Официально представлен новый игровой смартфон ROG Phone II Ultimate Edition, который обладает 1 терабайтом встроенной памяти.
Vevby.ru 15:06
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Футбол
Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Аттилы Мальфатти.
Чемпионат 16:50
Политика
Помпео обсудил «Северный поток-2» с новыми главами институтов ЕС
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Брюссель 2-3 сентября обсуждал с назначенными лидерами институтов Евросоюза, которые приступят к работе в ноябре, претензии Соединенных Штатов к российскому проекту "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 09:14
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ 15:47
Политика
Трамп допустил возможность встречи с Роухани на Генассамблее ООН
Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на Генассамблее ООН в конце сентября.
Известия 13:34
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Общество
Запашный перенес срочную операцию
Свободная Пресса 01:51
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж – он разошелся тиражом в количестве 300 тысяч экземпляров.
Astera 16:20
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb 17:31
Технологии
В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука
На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.
Дождь 17:33
Футбол
Донские клубы узнали соперников по Кубку России
Песчанокопская Чайка на стадии 1/32 финала со счётом 5:2 на выезде обыграла черкесский Интер.
Чемпионат-Ростов 03:29
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru 14:40