Общество
Газета.RuНазвана самая высокооплачиваемая профессия в России
Оценить223
с чего всё началось
В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.Известиявчера в 14:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
Газета.Ru вчера в 17:45
Энергетика
Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу
Саудовская Аравия собирается на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки на инфраструктуру страны, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:46
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 14 сентября в 05:06
Политика
Медведев рассказал об условиях сокращения рабочей недели
Речь идет не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, - резюмировал премьер.
Gorodkirov.ru 13 сентября в 09:08
Баскетбол
Чемпионом мира по баскетболу стала Испания
Росбалт вчера в 15:57
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Технологии
Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Армия и оружие
Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий»
Известия вчера в 05:39
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия вчера в 21:44
Здоровье
Британка похудела на 63 кг на диете из мороженого и жареной курицы
Народные новости вчера в 23:16
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Газета.Ru вчера в 16:55
Фигурное катание
Юная россиянка Анна Щербакова вошла в историю фигурного катания
Анна Щербакова исполнила четверной лутц на взрослых соревнованиях ISU. До пятнадцатилетней спортсменки никто из фигуристок этого не делал.
Экономика сегодня 14 сентября в 18:52
Политика
Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса
В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
Военное обозрение вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Источник озвучил стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения может достигать 20 тысяч евро. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.
URA.Ru вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.
iReactor вчера в 20:13
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Общество
Металлическая крыса сулит успех. Гороскоп на 2020 год
Металлическая Крыса Китайский новый год в 2020-м начнется 25 января и завершится 11 февраля 2021-го.
Телеканал 360° вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
Невские Новости вчера в 13:21
Общество
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости вчера в 17:33
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Экономика
Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБК вчера в 23:30
Авто
Самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали 14 ДТП
Всего насчитывается 843 случая ложного срабатывания AEB, 14 из которых привели к ДТП с пятью пострадавшими.
Motor 13 сентября в 10:42
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда 14 сентября в 04:54
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами, что не смог приехать в Москву
Аргументы и Факты 00:15
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36