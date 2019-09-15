Общество

Газета.RuГазета.RuНазвана самая высокооплачиваемая профессия в России

В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
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Минтруд назвал самую высокооплачиваемую в России вакансию

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.
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