В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

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Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России. Об этом говорится в документе ведомства, передает газета «Известия». Самую большую зарплату в стране предлагают соискателю на должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

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