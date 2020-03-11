с чего всё началось

Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране. Об этом сообщает заместитель главы министерства энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.

Политика Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.

Общество В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Футбол «Базель» разгромил «Айнтрахт» в Лиге Европы В первом матче 1/8 финала Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» уступил «Базелю» со счётом 0:3. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».

Политика Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».

Музыка Little Big выступит на «Евровидении-2020» в расширенном составе «В эфире радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на «Евровидении» в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.