Энергетика

Военное обозрениеВоенное обозрениеНазвана себестоимость нефтедобычи в России

Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране. Об этом сообщает заместитель главы министерства энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
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с чего всё началось
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