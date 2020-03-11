Энергетика
Военное обозрениеНазвана себестоимость нефтедобычи в России
Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране. Об этом сообщает заместитель главы министерства энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
Решение принято на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая угрожает бюджетам стран-производителей и подрывает рыночную стоимость котирующихся энергетических компаний, передает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 22:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Комментарии
Общество
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Футбол
«Базель» разгромил «Айнтрахт» в Лиге Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» уступил «Базелю» со счётом 0:3. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
Политика
Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
Происшествия
В Саратове серийный насильник и убийца получил пожизненный срок
Музыка
Little Big выступит на «Евровидении-2020» в расширенном составе
«В эфире радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на «Евровидении» в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Футбол
«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Футбол
Манчестер Юнайтед забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы
Вена, 12 марта 2020, 22:49 — REGNUM 12 марта на стадионе «Линцер» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 между командами «ЛАСК» и «Манчестер Юнайтед».
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Путин обсудил с премьером Болгарии двусторонние отношения
«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», — сообщили в Кремле.
Футбол
«Десна» — «Ворскла». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Украины 12 марта 2020 года
Все прогнозы на футбол Первую часть украинского первенства черниговцы завершили на четвертой позиции, набрав в 22 играх 42 очка.
Авто
Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили из-за роста курса доллара
Производители автомобилей уже приступили к анализу цен и рисков в связи с резким ослаблением курса рубля.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Космос
«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс
Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".