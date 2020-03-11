Энергетика

Военное обозрениеВоенное обозрениеНазвана себестоимость нефтедобычи в России

Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране. Об этом сообщает заместитель главы министерства энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
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с чего всё началось
Решение принято на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая угрожает бюджетам стран-производителей и подрывает рыночную стоимость котирующихся энергетических компаний, передает Bloomberg
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