Энергетика
Военное обозрениеНазвана себестоимость нефтедобычи в России
Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране. Об этом сообщает заместитель главы министерства энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
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с чего всё началось
Решение принято на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая угрожает бюджетам стран-производителей и подрывает рыночную стоимость котирующихся энергетических компаний, передает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 22:18
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Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
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Гран-при Австралии может быть отменен
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Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены
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Хоккей
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Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
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Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам
Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
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