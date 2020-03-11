Энергетика
Военное обозрениеНазвана себестоимость нефтедобычи в России
Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране. Об этом сообщает заместитель главы министерства энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
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с чего всё началось
По данным Bloomberg, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.Взгляд.ру12 марта в 00:09
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Ведущие страны ОПЕК решили объявить о скидках на свою нефть на мировом рынке
Эхо Москвы12 марта в 11:24
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