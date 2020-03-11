Энергетика

Военное обозрениеВоенное обозрениеНазвана себестоимость нефтедобычи в России

Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране. Об этом сообщает заместитель главы министерства энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
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По данным Bloomberg
, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
Взгляд.ру12 марта в 00:09

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Ценовая война ставит под угрозу добычу не только в США, но и в России

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Баррель со скидкой: зачем Ближний Восток бросился снижать цены на нефть

News.ru12 марта в 08:34

Ведущие страны ОПЕК решили объявить о скидках на свою нефть на мировом рынке

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В нефтяную войну вступили еще три страны

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Коммерсантъ11 марта в 22:18

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ru11 марта в 11:13
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Комментарии

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Газета.Ru вчера в 13:32
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 12 марта в 07:30
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Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
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Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон

По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
ProstoProSport вчера в 13:54
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Хоккей

Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
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В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
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Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020

Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
Интерфакс-Спорт вчера в 09:46
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Отец Холанна ответил на насмешки «ПСЖ» над сыном

Спорт-Экспресс вчера в 23:28
Политика

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
РИА Новости вчера в 11:49
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Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.
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Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
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31-летний рэпер ST впервые стал отцом

Сегодня утром рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный по псевдониму ST, и модель Ассоль Васильева впервые стали родителями.
Вокруг ТВ вчера в 08:27
Здоровье

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

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Интерфакс 11 марта в 21:03
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Малышева назвала главное средство от коронавируса

Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
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«Манчестер Юнайтед» впервые в истории сыграл без зрителей

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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
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World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн

Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял решение оштрафовать на $10 млн Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), но восстановить выдачу нейтрального статуса для ограниченного количества российских спортсменов.
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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
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Гаджеты

Nokia 6.2 получит ударопрочный чехол под брендом «007»

3DNews вчера в 17:49
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