Общество
Lenta.ruНазвана способствующая богатству россиян привычка
Большая часть россиян поступает наоборот: 39 процентов сначала тратят деньги, а откладывают то, что остается. Еще 43 процента опрошенных вовсе не откладывают средства и тратят все, что зарабатывают. Размер семьи также влияет на привычку копить деньги.
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Шоу-бизнес
49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке и смутила фанатов
Lenta.ru вчера в 09:11
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня
В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
Экономика
Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД
Жена первого зампреда ЦБ может возглавить НРД Главой российского центрального депозитария — Национального расчетного депозитария (НРД) — может стать Марина Алехина, жена первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Политика
Иностранцам продлят срок пребывания в России
Как сообщили в МВД, для того, чтобы продлить срок пребывания России тем, у кого этот срок истек с 15 марта до 15 июня, нужно обратиться в миграционные подразделения МВД.
МИР 24 14 июня в 19:14
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Технологии
В Роскачестве рассказали об уязвимости «умных домов»
Сотрудники Роскачества выяснили, что устройства "интернета вещей", которые используют пользователи для создания "умного дома", могут нарушить физическую и информационную безопасность своих владельцев, поскольку доступ к ним могут получать хакеры, которые способны взломать систему устройств.
РЕН ТВ 01:24
Шоу-бизнес
Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу
Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец 01:18
Культура
Новые видеоролики ко Дню памяти и скорби подготовил Музей Победы
Ко Дню памяти и скорби Музей Победы подготовил специальную программу.
Вечерняя Москва 01:11
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Здоровье
В Хакасии всего 1356 человек заразились коронавирусом
Всего в республике выявлено 1356 человек с коронавирусной инфекцией. 17 жителей региона победили коронавирус.
Московский Комсомолец Хакасия 14 июня в 22:47
Экономика
Банк непрофильных активов оценит заложенный по кредитам кинобизнес Мамута
Банк непрофильных активов «Траст» опубликовал на прошлой неделе на торговой площадке «Росэлторг» материалы закупки на оценку объектов залога по кредитам, выданным структурам Александра Мамута A&NN Investments Ltd. и АО «Синема Парк».
РБК 02:00
Культура
Якутянка Зарина Копырина на America’s Got Talent
Якутянка Зарина Копырина выступила на популярном шоу America’s Got Talent на NBC.
SakhaLife.ru 01:45
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 18:43
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели
По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru вчера в 01:31
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM вчера в 11:33
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Происшествия
В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
RT на русском 01:56
Экономика
Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России
Коронавирус в 2020 году нанес тройной удар по экономике России.
Lenta.ru 01:56
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
В Сирии подорвался российский бронетранспортер БТР-82А. В Минобороны РФ сегодня сообщили, что российские военные не пострадали.
Русская Планета вчера в 07:55
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Общество
В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки коронавируса
Два международных аэропорта китайской столицы "Шоуду" и "Дасин" отметили 1255 рейсов из-за новой вспышки коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 23:59
Киберспорт
В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
REGNUM 15 июня в 13:30
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52