Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвана способствующая богатству россиян привычка

Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком. Доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, составляет 12 процентов у бедных и 28 процентов у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу.
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Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

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Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми

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Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне

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В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

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В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом

Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
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Клиенты МТС-банка пожаловались на кражи денег с их счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам.
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В Дагестане возбудили дело после беспорядков с участием азербайджанцев

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после беспорядков на границе, в ходе которых граждане Азербайджана атаковали сотрудников полиции.
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За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 125 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 17 июня выявлено 125 новых пациентов с коронавирусом.
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Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
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Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
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В Калининградской области летние кафе планируют открыть 22-24 июня.
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Путин назвал странной позицию КПРФ по поводу поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин считает странной критику поправок в Конституцию, исходящую со стороны КПРФ.
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Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, начиная с этого года, анализу будут подвергнуты не только результаты основного этапа, но и дополнительного периода.
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