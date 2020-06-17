Общество
Lenta.ruНазвана способствующая богатству россиян привычка
Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком. Доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, составляет 12 процентов у бедных и 28 процентов у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу.
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Общество
Аэропорты Пекина сообщили об отмене почти тысячи внутренних рейсов
Международные аэропорты китайской столицы Шоуду и Дасин сообщили об отмене более 900 внутренних рейсов.
ТАСС вчера в 13:31
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне
Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.
News.ru вчера в 16:01
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Наука
В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
iReactor вчера в 05:15
Общество
Клиенты МТС-банка пожаловались на кражу денег с карт
Клиенты МТС-банка пожаловались на кражи денег с их счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Дагестане возбудили дело после беспорядков с участием азербайджанцев
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после беспорядков на границе, в ходе которых граждане Азербайджана атаковали сотрудников полиции.
РБК 03:11
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 125 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 17 июня выявлено 125 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:56
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Футбол
Дьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить
Российский защитник Виталий Дьяков признался, что для него не является проблемой многократное понижение зарплаты.
Чемпионат 02:30
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Космос
Модуль «Наука» для МКС отправят на Байконур в июле
В госкорпорации рассказали, что модуль планируется отправить на Байконур в июле 2020 года.
Газета.Ru 02:49
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
В Башкирии отменили парад Победы 24 июня
RT на русском 02:43
Здоровье
COVID-19 в сахалинский сосудистый центр занес пациент
Вспышка коронавируса в региональном сосудистом центре началась с пациента.
АСТВ 00:29
Происшествия
В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу
RT на русском 01:56
Общество
Алиханов назвал дату открытия летних кафе в регионе
В Калининградской области летние кафе планируют открыть 22-24 июня.
Клопс 03:10
Футбол
«Олимп-Долгопрудный» получил лицензию ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» получил лицензию на выступления в первенстве Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ вчера в 13:40
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
Политика
Путин назвал странной позицию КПРФ по поводу поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин считает странной критику поправок в Конституцию, исходящую со стороны КПРФ.
Ведомости 14 июня в 09:02
Космос
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды
Российская газета 15 июня в 03:56
Культура
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Общество
Рособрнадзор ужесточит правила проверки ЕГЭ
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, начиная с этого года, анализу будут подвергнуты не только результаты основного этапа, но и дополнительного периода.
Ореанда-Новости 02:05
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03