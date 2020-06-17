Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвана способствующая богатству россиян привычка

Большая часть россиян поступает наоборот: 39 процентов сначала тратят деньги, а откладывают то, что остается. Еще 43 процента опрошенных вовсе не откладывают средства и тратят все, что зарабатывают. Размер семьи также влияет на привычку копить деньги.
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Названа способствующая богатству россиян привычка

Lenta.ru00:15

Названа привычка россиян, ведущая к богатству

Deita.ru02:15

Названа привычка, благодаря которой россияне богатеют

Рамблер01:58

Определена привычка, которая способствует богатству россиян

Профиль01:50

Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

Газета.Ru02:19

Исследователи назвали привычку, которая делает россиян богаче

URA.Ruвчера в 22:43

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

РБКвчера в 22:00
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Технологии

Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по Apple

На официальном сайте Еврокомиссии есть уточнение, что в отношении Apple ведется еще одно расследование.
The GEEK вчера в 08:57
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Здоровье

В Минздраве обсудили возможность снятия ограничений в Чувашии

Напомним, на заседании оперативного штаба врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поручил провести анализ госпитализированных пациентов в медицинских организациях в соответствии со всеми критериями Минздрава России, ускорить процесс проведения тестирований на COVID-19.
Чебоксары.ру вчера в 10:35
13
Общество

МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
РИА Новости 01:02
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Игры

ЕА анонсировали Star Wars: Squadrons и озвучили системные требования

Для игры озвучили системные требования в 3 вариантах конфигурации: минимальный, рекомендуемый (и минимальный для VR) и, собственно, рекомендуемые для VR.
ВладТайм вчера в 09:54
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
13
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Общество

Рособрнадзор ужесточит правила проверки ЕГЭ

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, начиная с этого года, анализу будут подвергнуты не только результаты основного этапа, но и дополнительного периода.
Ореанда-Новости 02:05
3
Технологии

В Роскачестве рассказали об уязвимостях системы «умный дом»

Для защиты своего «умного дома» от действий злоумышленников эксперты рекомендуют использовать VPN, надёжные пароли и двухэтапную аутентификацию, устанавливать антивирусы, а также регулярно обновлять каждое устройство.
Rambler News Service 02:12
Политика

Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом.
РБК 15 июня в 14:08
3
Общество

Названы территории Кузбасса, где выявили 17 новых случаев коронавируса

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории, у жителей которых за сутки подтвердился коронавирус.
Газета Кемерова вчера в 00:11
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Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru вчера в 01:31
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Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 15 июня в 03:08
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Авто

Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей

Известия вчера в 22:47
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Футбол

Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге

В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!"
Вести.Ru 02:25
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Происшествия

В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет

Российская газета 02:29
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Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Шесть детей есть в числе вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,6 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 04:37
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Общество

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
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Технологии

Лампы освещения позволяют легко прослушивать разговоры в комнате

Новое исследование израильских специалистов по безопасности показало, что подслушать разговор в комнате можно по колебаниям лампочки освещения, используя при этом общедоступные инструменты.
3DNews вчера в 03:55
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Авто

Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

iReactor вчера в 05:15
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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