Общество
Lenta.ruНазвана способствующая богатству россиян привычка
Большая часть россиян поступает наоборот: 39 процентов сначала тратят деньги, а откладывают то, что остается. Еще 43 процента опрошенных вовсе не откладывают средства и тратят все, что зарабатывают. Размер семьи также влияет на привычку копить деньги.
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Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по Apple
На официальном сайте Еврокомиссии есть уточнение, что в отношении Apple ведется еще одно расследование.
The GEEK вчера в 08:57
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Здоровье
В Минздраве обсудили возможность снятия ограничений в Чувашии
Напомним, на заседании оперативного штаба врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поручил провести анализ госпитализированных пациентов в медицинских организациях в соответствии со всеми критериями Минздрава России, ускорить процесс проведения тестирований на COVID-19.
Чебоксары.ру вчера в 10:35
Общество
МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем
Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
РИА Новости 01:02
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Игры
ЕА анонсировали Star Wars: Squadrons и озвучили системные требования
Для игры озвучили системные требования в 3 вариантах конфигурации: минимальный, рекомендуемый (и минимальный для VR) и, собственно, рекомендуемые для VR.
ВладТайм вчера в 09:54
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
Рособрнадзор ужесточит правила проверки ЕГЭ
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, начиная с этого года, анализу будут подвергнуты не только результаты основного этапа, но и дополнительного периода.
Ореанда-Новости 02:05
Технологии
В Роскачестве рассказали об уязвимостях системы «умный дом»
Для защиты своего «умного дома» от действий злоумышленников эксперты рекомендуют использовать VPN, надёжные пароли и двухэтапную аутентификацию, устанавливать антивирусы, а также регулярно обновлять каждое устройство.
Rambler News Service 02:12
Политика
Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом.
РБК 15 июня в 14:08
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 17 новых случаев коронавируса
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории, у жителей которых за сутки подтвердился коронавирус.
Газета Кемерова вчера в 00:11
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru вчера в 01:31
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 15 июня в 03:08
Авто
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47
Футбол
Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге
В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!"
Вести.Ru 02:25
Происшествия
В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет
Российская газета 02:29
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Шесть детей есть в числе вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,6 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 04:37
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
Технологии
Лампы освещения позволяют легко прослушивать разговоры в комнате
Новое исследование израильских специалистов по безопасности показало, что подслушать разговор в комнате можно по колебаниям лампочки освещения, используя при этом общедоступные инструменты.
3DNews вчера в 03:55
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
iReactor вчера в 05:15
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29