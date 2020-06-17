Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвана способствующая богатству россиян привычка

Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком. Доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, составляет 12 процентов у бедных и 28 процентов у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу.
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с чего всё началось

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.
РБКвчера в 22:00

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Названа привычка, отличающая богатых россиян от бедных

Московский Комсомолец03:30

Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

Газета.Ru02:19

Названа привычка, благодаря которой россияне богатеют

Рамблер01:58

Определена привычка, которая способствует богатству россиян

Профиль01:50

Названа способствующая богатству россиян привычка

Lenta.ru00:15

Исследователи назвали привычку, которая делает россиян богаче

URA.Ruвчера в 22:43

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

РБКвчера в 22:00
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Шоу-бизнес

Овечкин свалил на недавно родившую жену все заботы о детях и доме

Экспресс газета вчера в 14:00
Происшествия

После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
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Общество

Еще 2271 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В столице за минувшие сутки из стационаров выписали 2271 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Российская газета 03:13
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Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

РИА Новости вчера в 12:19
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Экономика

«Ростелеком» вложит $500 млн в линию транзита трафика из Европы в Азию

«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи для транзита трафика из Европы в Азию под рабочим названием ТЕА NEXT, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 03:00
Авто

Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода

Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
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Происшествия

13 крымчан находятся в тяжёлом состоянии из-за внебольничной пневмонии

«На лечении в стационарах находятся 188 пациентов с внебольничной пневмонией, 13 из них в тяжелом состоянии», — отметил специалист.
REGNUM 15 июня в 05:11
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Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 125 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 17 июня выявлено 125 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:56
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Наука

В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф

В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета вчера в 05:59
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
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Культура

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Происшествия

СК возбудил дело после конфликта во временном лагере в Дагестане

RT на русском 03:26
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Общество

В российских школах появятся «умные» камеры

РОСНАНО заявила, что до 2024 года более 43 тысяч российских школ на входе и выходе оснастят камерами с функцией распознавания лиц, сообщают Ведомости.
Первый Тульский 01:42
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Происшествия

Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка

Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост

Менее двух месяцев назад прошла информация о пропаже дочери Маши Распутиной. Мария Захарова не выходила ни с кем на связь несколько дней.
Татарстан Сегодня 14 июня в 03:52
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Наука

Газпром и Wintershall Dea начали добычу природного газа на 2-й скважине месторождения Силлиманит на шельфе Нидерландов

Wintershall Noordzee начала бурение 2й эксплуатационной скважины Силлиманит в начале февраля 2020 г. Вскоре после этого мир столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Neftegaz.ru вчера в 06:21
Технологии

В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак

«С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.
Известия 02:13
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
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Футбол

Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву отложен на 6 июля

Российская газета 03:29
Шоу-бизнес

«Мисс Колумбия» поделилась фото после ампутации ноги

Даниэлла Альварес, победительница конкурса красоты в Колумбии в 2011 году, опубликовала новые фотоснимки, сделанные после операции по ампутации ноги.
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Путешествия

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
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Экономика

Московская биржа запустит торги иностранными акциями

Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин.
Ведомости вчера в 11:30
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Футбол

«Барселона» обыграла «Леганес» благодаря голам Месси и Фати

Нева Спорт 01:06
Происшествия

В Ульяновске задержан первый заместитель главы города

Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС вчера в 12:41
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