Недвижимость
Lenta.ruНазвана средняя цена дома в Подмосковье
В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
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Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Происшествия
Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Футбол
«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о его связи с деньгами Путина
Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал статью газеты Financial Times (FT) о том, что он якобы отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем
Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Общество
В Госдуме организовали просмотр нового фильма Юрия Дудя
В Госдуме организовали просмотр нового фильма журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Наука
Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев
Исследователи обнаружили у нынешних жителей Западной Африки от двух до 19 процентов ДНК, которых не было у неандертальцев и денисовцев и пришли к выводу, что предки некоторых западноафриканских народов 43 тысячи лет назад скрещивались с пока еще неизвестными видами людей, которые отделились еще до появления неандертальцев и денисовцев.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Политика
Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
Политика
Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану
Global Look Press Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий против Ирана без специального разрешения со стороны сенаторов.
Армия и оружие
Дамаск снова подвергся ракетному удару
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Армия и оружие
Сирийская армия продвинулась к КПП «Баб аль-Хава» на границе с Турцией
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Медицинский специалист Нурия Дианова озвучила, какие продукты стоит включить в рацион, если наблюдается нехватка витамина D. Чаще всего дефицит витамина D у жителей средней полосы и северных широт наблюдается осенью и зимой, когда солнце редко выходит из-за туч, а световой день становится короче.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Здоровье
Как в Смоленской области борются с «особенной» эпидемией гриппа
Подъем заболеваемости начался гораздо позже, чем обычно, - в осенние месяцы не было зафиксировано значительного числа заболевших, - обратила внимание губернатора Елена Войтова.
Общество
Минздрав может снять ограничения с лекарств для онкобольных
Власти Российской Федерации рассматривают возможность снятия с западных лекарственных препаратов для больных онкологическими заболеваниями, ограничений, которые препятствуют их закупкам.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.