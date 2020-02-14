Недвижимость
Lenta.ruНазвана средняя цена дома в Подмосковье
В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Культура
Руководство французской киноакадемии ушло в отставку
Руководство французской киноакадемии, которая учредила и вручает премию "Сезар", на фоне критики в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
В Alfa Romeo показали деталь временной раскраски
Завтра в Фьорано Alfa Romeo Racing проведёт первую обкатку новой машины с временной раскраской, а сегодня команда показала фрагмент этой раскраски.
Шоу-бизнес
Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли
Знаменитая певица Адель, которой удалось похудеть на рекордные 45 кг, стала похожа на Анджелину Джоли.
Авто
Toyota GR Supra стала мощнее и получила спецверсию
Премьера новой Supra состоялась чуть больше года назад, однако Toyota уже подготовила серьезный пакет доработок.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Политика
Путин распорядился увековечить память Лужкова
Культура
Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде
Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".
Политика
Лукашенко рассказал подробности встречи с Путиным в Сочи
Как отмечал Лукашенко, на встрече с Путиным они дошли «до глубины седых времён» в переговорах один на один.
Шоу-бизнес
Мария Захарова заявила о своем неуважении к Ксении Собчак
Политика
В Кремле одобрили идею Зеленского построить «город мечты» на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею президента Украины построить новый город в Херсонской области.
Здоровье
В Новомосковске после ремонта открылась детская поликлиника
После ремонта в поликлинике применили новую модель медицинской организации: развели потоки пациентов, в отдельном крыле организовали приём дежурного врача, работают кабинет неотложной помощи и фильтр-бокс.
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Армия и оружие
Стало известно о возможной гибели российского военного в Ливии
6 февраля местное издание «Оренград» писало, что мужчина участвовал в боевых действиях в Ливии.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Политика
В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных
Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Общество
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на тест-систему для определения нового коронавируса, разработанную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Шоу-бизнес
Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.