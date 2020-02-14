Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruНазвана средняя цена дома в Подмосковье

В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
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