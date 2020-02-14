Недвижимость
Lenta.ruНазвана средняя цена дома в Подмосковье
В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
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Политика
Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
Общество
Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов
В феврале в даркнете появилось объявление о продаже данных 20 000 клиентов Сбербанка, написали «Известия».
Политика
Зеленский не встречался с Патрушевым в Омане — Мендель
«Единственное, что было не сложно в сюжете программы «Схемы», — это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили», — написала Мендель.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Футбол
Кокорин в ближайшие дни присоединится к «Сочи»
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ближайшее время присоединится к "Сочи". 28-летний футболист арендован сочинцами до конца сезона.
Происшествия
В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Армия и оружие
В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года
В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет.
Армия и оружие
Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57
Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов впервые рассказал, с какими трудностями сталкивается корпорация при разработке внутрифюзеляжных ракет для Су-57.
Общество
Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне
Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Авто
Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения модернизированного УАЗ «Патриот», которого еще называют «Русским Прадо».
Общество
Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок
В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Политика
Экс-глава Калужской области сообщил о переходе в Совет Федерации
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил о своем переходе в Совет Федерации, передает «РИА Новости».
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Политика
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Хоккей
Кассиан ударил игрока «Тампы» коньком в грудь
Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан ударил защитника «Тампа-Бэй» Эрика Чернака коньком в грудь.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз
Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Политика
Посольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в США назвало новые американские санкции против 3 российских предприятий «очередным всплеском русофобии».
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал размер своей пенсии
Лещенко признался, что помимо пенсии он также получает различные надбавки как народный артист, а также гражданин, имеющий четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».
Биатлон
Россия стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Наука
Экологи обвинили озон в десятках тысяч смертей ежегодно
Как сообщает ToDay News Ufa, экологи изучили состояние атмосферы в 400 крупнейших города Земли и выяснили, что загрязнение воздуха озоном уносит около 13 тысяч жизней ежегодно.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.