В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.

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Происшествия ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.

Политика Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.

Шоу-бизнес Лев Лещенко назвал размер своей пенсии Лещенко признался, что помимо пенсии он также получает различные надбавки как народный артист, а также гражданин, имеющий четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».

Кино Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.