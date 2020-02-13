Недвижимость
Lenta.ruНазвана средняя цена дома в Подмосковье
В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
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Политика
Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России
Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Здоровье
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом
Усилия Китая позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, за пределами КНР число заражений не превышает одного процента, заявил министр иностранных дел страны Ван И в ходе визита в Германию.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Происшествия
В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Энергетика
Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки WTI растёт в четверг, 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Врачи скорой помощи выбросили пациента в снег и уехали
По некоторых данным, речь идет о парализованном пациенте, брошенном бригадой скорой помощи у приемного покоя.
Политика
США могут ввести санкции против Мексики из-за закупок вертолётов у РФ
Напомним, ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку российских военных вертолётов.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Политика
Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Стоимость сопоставляют с проведением выборов президента РФ. Элла Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию.
Футбол
В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Происшествия
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ" и "Жизнь ворам", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче против «Милана»
"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу - 1:1.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Армия и оружие
В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Политика
Bloomberg: Путин решил менять конституцию из-за Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин объявил о конституционной реформе в России потому, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался поддержать его «план» объединения двух стран в одно Союзное государство.
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Культура
Участники «Уральских пельменей» поделились историями о драках в коллективе
Участники телешоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица в эфире программы "Вечерний Ургант" поделились историями о драках, происходящих внутри коллектива, передает РИА "Новости".
Кино
Роберта Паттинсона впервые показали в образе Бэтмена
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе легендарного защитника Готэма.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.