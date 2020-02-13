Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruНазвана средняя цена дома в Подмосковье

В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
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Риелторы заявили о завышении цен на большинство коттеджей в Подмосковье

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Э Вестивчера в 23:22
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Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
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ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
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Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки WTI растёт в четверг, 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:24
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По некоторых данным, речь идет о парализованном пациенте, брошенном бригадой скорой помощи у приемного покоя.
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Lenta.ru 00:01
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В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
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Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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Стоимость сопоставляют с проведением выборов президента РФ. Элла Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию.
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
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Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки

Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ" и "Жизнь ворам", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче против «Милана»

"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу - 1:1.
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Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
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В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия

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В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
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