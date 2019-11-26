Экономика

Газета.RuГазета.RuНазвана средняя сумма платежки за ЖКХ в России

В настоящее время из бюджета семьи в среднем на оплату услуг ЖКХ уходит 9% денежных доходов, указывают аналитики Сбербанка. И в основном коммуналку в России оплачивают в онлайн-режиме.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс09:43

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК08:10

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

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Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

Rambler News Service06:49

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС06:31
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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

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«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе.
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Спорт

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Российская газета вчера в 04:15
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
РБК 13:58
Армия и оружие

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"Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.
ТАСС вчера в 09:12
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У впадающих в спячку животных нашли генетические регуляторы ожирения

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Происшествия

МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

RT на русском 14:26
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Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
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Выбрана дата для рассмотрения оснований для импичмента Трампа

Американский Судебный комитет планирует рассмотреть основания для проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа 4 декабря.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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