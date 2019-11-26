Экономика
Газета.RuНазвана средняя сумма платежки за ЖКХ в России
В настоящее время из бюджета семьи в среднем на оплату услуг ЖКХ уходит 9% денежных доходов, указывают аналитики Сбербанка. И в основном коммуналку в России оплачивают в онлайн-режиме.
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Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
Путин и Зеленский обсудили передачу кораблей Украине
В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе.
Спорт
РФ могут отстранить от большого спорта на четыре года
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус поделился мнением в социальных сетях, что российские спортсмены уже привыкли выступать под нейтральным флагом.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче
После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
Армия и оружие
Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29
"Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.
Происшествия
МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Космос
На Канарских островах построят один из самых больших телескопов в мире
Специалисты из Канарского института астрофизики рассказали, что они занимаются строительством Тридцатиметрового телескопа (Thirty Meter Telescope, TMT), который станет одним из самых мощных современных инструментов по изучению космоса.
Шоу-бизнес
Певице Тине Тернер исполняется 80 лет
Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Экономика
Власти согласились снизить ЕНВД и торговый сбор
Минэкономразвития снизило коэффициенты-дефляторы на 2020 год, используемые для расчета ЕНВД, ПСН, НДФЛ и торгового сбора.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Папа Римский помолился за Путина и всех россиян
Папа Римский Франциск по традиции написал телеграммы лидерам стран, над которым он пролетал (в этот раз — из Японии в Рим).
Общество
В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники
Экономика 25 ноября сообщил, что в Башкортостане решили 3 января ввести полный мораторий на продажу спиртного, 4-6 января реализацию алкоголя ограничить с 10 до 14 часов.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Хоккей
КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»
В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.
Армия и оружие
САА при поддержке ВКС РФ продолжает наступление на юге Идлиба в Сирии
Общество
Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты
Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Здоровье
Это поможет не набить шишек - в Псковской области появится рабочая группа по модернизации первичного звена здравоохранения
Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение губернатор Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, на которой были обсуждены итоги аудита региональной системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
Политика
Выбрана дата для рассмотрения оснований для импичмента Трампа
Американский Судебный комитет планирует рассмотреть основания для проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа 4 декабря.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко помогает Дмитрию Тарасову выплачивать долги
Чтобы разобраться с долгами, игроку решила помочь его беременная супруга Анастасия Костенко.
Армия и оружие
Российский военный спутник выведен на орбиту
Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС.
Политика
Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова
Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны Honor View 30 Pro и View 30
Honor сегодня представила несколько своих новинок, среди которых первый 5G смартфон Honor View 30.
Футбол
Дзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.