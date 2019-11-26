В настоящее время из бюджета семьи в среднем на оплату услуг ЖКХ уходит 9% денежных доходов, указывают аналитики Сбербанка. И в основном коммуналку в России оплачивают в онлайн-режиме.

Названа средняя сумма платежки за ЖКХ в России

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