Экономика
Российская газетаНазвана средняя зарплата в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Мосгорстат. Самая большая зарплата в Москве на предприятиях по производству табачных изделий - 177 тысяч рублей в месяц.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT. По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Общество
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Происшествия
Момент жесткой посадки Ми-26 на Ямале попал на видео
Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео, кадры опубликовали пользователи соцсетей.
Известия 04:57
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Здоровье
В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор
Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.
Вести.Ru 04:17
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Единоборства
Волк Хан обратился к Олегу Тактарову
FightTime.ru 23 апреля в 17:11
Авто
В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире
RuNews24.ru вчера в 14:45
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Наука
Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости вчера в 16:03
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно
Поребрик.Медиа вчера в 23:25
Единоборства
Майк Тайсон возвращается на ринг
На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт вчера в 18:23
Происшествия
Теплоход в Татарстане сел на мель
TatCenter 03:59
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Единоборства
Глава UFC назвал сроки следующего боя Хабиба Нурмагомедова
ИА Красная Весна 04:26
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Экономика
Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева
Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.
ТАСС вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ вчера в 10:53
Здоровье
В девяти семьях Карелии выявлены очаги COVID-19
Очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях, проживающих в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Питкяранте.
Daily 04:23
Общество
Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек
Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44