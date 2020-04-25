Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT. По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).

с чего всё началось

Средняя зарплата в Москве в январе составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Мосгорстат. Самая большая зарплата в Москве на предприятиях по производству табачных изделий - 177 тысяч рублей в месяц.

Названа средняя зарплата в Москве на начало года

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