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Названа средняя зарплата в Москве на начало года
Evo-rus.com
  • Деловое.ТВ0:46
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Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата. По информации ведомства, это на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT. По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).
RT на русском 00:00
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Определена средняя зарплата москвичей на начало года

Lenta.ru 00:36
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Названа средняя зарплата в Москве на начало года

РИА Новости 01:46
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Назван размер средней зарплаты в Москве на начало 2020 года

Вечерняя Москва 01:18
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