Политика

Lenta.ruLenta.ruНазвана степень готовности «Северного потока-2»

Степень готовности газопровода «Северный поток-2» составляет 93,5 процента. Такие цифры назвал официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, передает ТАСС.
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Строителям «Северного потока-2» осталось проложить 160 км труб

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Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал санкции США

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Nord Stream 2 AG рассказала о работе по запуску «Северного потока — 2»

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Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

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Строительство «Северного потока - 2» завершено на 93,5%

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Строительство «Северного потока-2» завершено на 93%

РЕН ТВ09:41

СМИ: Кабмин ФРГ рассчитывает на завершение строительства «Северного потока — 2»

Life.ruвчера в 16:14
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Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих

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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.
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Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

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Политика

Путин открыл движение поездов в Крым

По приезду на станцию Тамань президент принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и дал старт отправке первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Российская газета 07:43
Политика

Путин назвал помехи малому бизнесу безобразными

Президент России охарактеризовал ситуацию в стране, которая сложилась с помехами для малого бизнеса.
ФедералПресс 13:12
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«Северсталь» уступила «Трактору» и потерпела пятое поражение подряд

Спорт-Экспресс 13:14
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
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Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Экспресс газета 05:29
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Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Энергетика

Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Основным маршрутом поступления трубопроводного газа из России стала Украина — там были задействованы 43% всех российских поставок, около 17 млрд куб. м. Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля снизилась на 3%.
Известия 13:56
Политика

Санкции США научат Газпром укладывать трубы

Второй вариант событий наступает, если торг не срабатывает, США не дают отсрочку в 30 дней, плюс официальные разъяснения аннулируют формальное непопадание судов Allseas под санкции из-за работ на более низкой глубине, чем указано в американском документе.
Взгляд.ру 13:20
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политическая Экспертиза 13:58
Политика

Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод

2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Красная весна вчера в 19:48
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Найден способ спасения дизельных двигателей

Car.ru 21 декабря в 08:41
Происшествия

У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру

У Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Коммерсантъ 13:48
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Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
Российская газета 09:06
Авто

Hyundai в 2020-м привезет в Россию сразу 9 новинок

Компания Hyundai намерена в 2020 году привезти в России девять своих новинок, сообщает пресс-служба российского офиса марки.
Picsnews.net 07:23
Футбол

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
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Здоровье

В Свердловской области сельским врачам поднимут вознаграждение

В Свердловской области сельским врачам поднимут вознаграждение Размер выплаты увеличится в полтора раза.
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«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

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СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
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Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Авто

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года

Уходящий 2019 год выдался у АвтоВАЗа вполне успешным.
Автоновости дня 12:38
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«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
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Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России

Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
РИА Новости 12:34
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Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
РИА Новости 13:46
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