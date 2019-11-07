Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиНазвана стоимость билетов на поезда в Крым

Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
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Названа стоимость билетов на поезда в Крым

РИА Новости11:19

Стало известно, во сколько обойдется билет на поезд от Петербурга до Севастополя

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Первые билеты на поезда через Крымский мост поступят в продажу 8 ноября

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Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым

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Сколько будут стоить билеты на поезда в Крым

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Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

ТАСС09:42

Стало известно, когда начнется продажа билетов на поезда в Крым

Независимое телевидение Севастополя09:23
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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