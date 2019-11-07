Транспорт
РИА НовостиНазвана стоимость билетов на поезда в Крым
Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
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Стало известно, когда начнется продажа билетов на поезда в Крым
Независимое телевидение Севастополя09:23
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Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
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Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом
Летом этого года Росгидромет уже называл населенные пункты с самыми высокими показателями загрязнения воздуха.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.
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Прибыль о сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам, заявили в Пентагоне.
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Актер Джеймс Дин скончался в возрасте 24-х лет.
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Газета.Ru 05 ноября в 18:46
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Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
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Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
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В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
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Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
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StarHit.ru 05:00
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Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе
Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Общество
Минюст Ингушетии подал иск о ликвидации Совета тейпов
В иске, который подан еще 8 октября, предъявляются претензии к Совету тейпов за то, что он не устранил нарушения, которые были выявлены в ходе проверки минюста.
REGNUM 10:46
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Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
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Шнуров ответил стихами на слова Путина о вооружении
Музыкант оценил слова главы государства о том, что РФ не собирается угрожать другим странам Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на новое заявление президента России Владимира Путина о вооружении.
SM News вчера в 10:00
Политика
Рашкин не будет извиняться за обвинения в адрес вице-спикера Совфеда
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отказался извиняться за свои слова о вице-спикере Совета Федерации Юрии Воробьёве и главе Подмосковья Андрее Воробьёве.
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Спорт
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Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
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Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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