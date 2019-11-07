Транспорт
РБКПеревозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым
При определении стоимости будет применяться динамическое ценообразование, цена будет меняться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов, отмечается в сообщении «Гранд Сервис Экспресса».
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Стало известно, когда начнется продажа билетов на поезда в Крым
Независимое телевидение Севастополя09:23
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:23, Ашберн
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