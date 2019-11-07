При определении стоимости будет применяться динамическое ценообразование, цена будет меняться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов, отмечается в сообщении «Гранд Сервис Экспресса».

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым

Политика Меркель не согласилась со словами Макрона о «смерти мозга» НАТО Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что не разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга» Североатлантического альянса, передает газета Die Welt.

Гаджеты AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Политика Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2» Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».

Политика Президенту Казахстана понравился Омск Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Экономика Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Общество Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.

Общество Самым дружелюбным городом России стал Грозный Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.

Культура В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим» Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.