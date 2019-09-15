Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных.

с чего всё началось

Заворотнюк находится в клинике несколько дней, стоимость медицинских услуг составила около 20 тыс. евро. Не менее 8 тыс. евро онкологические больные вносят перед госпитализацией, от 1 тыс. евро стоит суточное пребывание в палате реанимации, пояснил источник.

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