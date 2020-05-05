Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвана стоимость масок и перчаток в московском метро

В сообщении сказано, что одна маска будет продаваться за 30 рублей, одна пара перчаток — за 20. Набор из маски и перчаток стоит 50 рублей. «Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в аппараты», — добавили в ведомстве.
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Медицинские маски и перчатки начали продавать в московском метро

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