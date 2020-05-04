Получение комплекта перчаток обойдется москвичам в 20 рублей. Кроме того, в метро есть возможность приобрести полный комплект индивидуальных средств защиты, за который стоит 50 рублей. Ранее стало известно, что с 5 мая начнется продажа масок в метро.

В Дептрансе разъяснили стоимость масок и перчаток в столичном метро

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