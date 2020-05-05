Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвана стоимость масок и перчаток в московском метро

В сообщении сказано, что одна маска будет продаваться за 30 рублей, одна пара перчаток — за 20. Набор из маски и перчаток стоит 50 рублей. «Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в аппараты», — добавили в ведомстве.
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Медицинские маски и перчатки начали продавать в московском метро

Вечерняя Москва07:43

Гигиенический комплект в столичном метро будет стоить 50 рублей

Вести.Ru07:30

Маски и перчатки начали продавать в столичном метро

Агентство Москва06:59

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

РИА Новости07:11

Автоматы по продаже защитных масок появились на 15 станциях московского метро

Интерфакс - Россия06:55

Стала известна стоимость масок, которые начали продавать в столичном метро

РИАМО06:44

В московском метро можно будет приобрести комплект из одноразовой маски и перчаток

Эхо Москвы08:30
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:45, Ашберн
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Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив

В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
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Как узнал Волжский.ру, большинство новых зараженных – уже не приезжие из эндемичных регионов (таковых всего 8), а лица, бывшие в контакте с заболевшими – 50 человек.
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Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Сын Рудковской и Плющенко ответил на критику Аршавина

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в соцсети ответил на слова футболиста Андрея Аршавина о том, что родители заставляют его сниматься в видео для Instagram.
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В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
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Новый рекорд осетинских рэперов: клип I Got Love набрал 400 млн просмотров на YouTube

Клип на песню I Got Love набрал более 400 000 000 просмотров. Видео было опубликовано на You Tube 2 июня 2018 года.
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Жертв гигантских азиатских шершней обнаружили в США

Как считают ученые, к которым обратилось CNN, пчелы стали жертвами гигантских азиатских шершней.
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Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
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Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
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Футбол

Россияне призвали Кадырова уволить Шалимова из «Ахмата»

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Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
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В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

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REGNUM 11:14
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Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

В Югре вводится обязательный масочный режим

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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
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Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
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Эксперты отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

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Шоу-бизнес

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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
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