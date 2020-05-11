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9111.ruНазвана стоимость объявленных Путиным антикризисных мер
Примерно 800 миллиардов рублей понадобится на реализацию объявленных президентом России Владимиром Путиным антикризисных мер. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник информации.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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