Экономика
ВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Чиновники оценили стоимость третьего пакета мер поддержки бизнеса и граждан
ИА Красная Веснавчера в 14:49
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Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса
Число зарегистрированных в России случаев выявления коронавирусной инфекции увеличилось до 232,2 тыс. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по количеству выявленных заболевших коронавирусом за весь период пандемии.
RT на русском 03:52
Энергетика
Цена нефти Brent падает до $29,95
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,29% - до $29,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:27 мск.
ТАСС вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
Общество
Топ-менеджеры Lamoda переходят на работу в «Магнит»
Компания «Магнит», второй по объему выручки продуктовый ритейлер на российском рынке, объявила о приходе сразу нескольких топ-менеджеров из Lamoda.
Моллы.Ru 03:39
Происшествия
В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине
Мужчину в Москве задержали после того, как он ранил двух водителей, угнал машину и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:43
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Масочный режим введут в Красноярском крае
Губернатор Красноярского края Александр Усс уведомил, что жителей региона обяжут носить маски при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Газета.Ru 05:36
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет «Феррари» после сезона «Формулы-1» 2020 года
Команда "Формулы-1" "Феррари" и немецкий пилот Себастьян Феттель приняли решение не продлевать сотрудничество после сезона-2020, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 03:12
Происшествия
В Москве и Петербурге проверят аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор проверит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где в майские праздники произошли пожары.
Lenta.ru 05:41
Здоровье
Китайские врачи рассказали, как правильно проветривать квартиру
Специалисты отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что проветривать помещение нужно около 20–30 минут три–четыре раза в день.
Вечерняя Москва 04:50
Общество
Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка
Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
Общество
В Свердловской области подтвердили 139 случаев COVID-19
Екатеринбург, 10 мая 2020, 13:02 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждено ещё 139 случаев COVID-19.
REGNUM 10 мая в 06:02
Энергетика
РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, пишет РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 01:33
Кино
Руководитель Disney подтвердил информацию о дате премьеры «Мулан»
Руководитель кинокомпании заявил, что руководство Disney — это группа оптимистов, добавив: лично он считает, что текущая дата премьеры является оптимальной для этого фильма.
REGNUM вчера в 18:57
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти" более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", "Медузы", Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Общество
Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет
Семьи с детьми от 3 до 15 лет получат единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.
Сайт интересных новостей вчера в 12:00
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Музыка
«Евровидение-2020» пройдёт в онлайн-формате
Городовой 05:19
Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
Общество
Условия получения новых выплат семьям с детьми назвали власти
Электронное заявление на выплату может подать родитель или усыновитель ребёнка 3-16 лет.
БрянскToday 03:01
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Выплаты определены в размере 5 тысяч рублей на семью с детьми от 3 до 16 лет в течение 3 месяцев.
Замана вчера в 10:07
Происшествия
В Петербурге пресечен канал незаконной торговли таможенной информацией
В Петербурге пресечен канал незаконной торговли данными Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО).
Российская газета 04:55
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
Общество
Еще 66 человек заболели коронавирусом в Самарской области
Сегодня, 12 мая, в Самарской области выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:43
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19