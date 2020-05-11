Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.

Общество Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса Число зарегистрированных в России случаев выявления коронавирусной инфекции увеличилось до 232,2 тыс. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по количеству выявленных заболевших коронавирусом за весь период пандемии. 1,1K

Энергетика Цена нефти Brent падает до $29,95 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,29% - до $29,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:27 мск. 11

Общество Топ-менеджеры Lamoda переходят на работу в «Магнит» Компания «Магнит», второй по объему выручки продуктовый ритейлер на российском рынке, объявила о приходе сразу нескольких топ-менеджеров из Lamoda. 2

Происшествия В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине Мужчину в Москве задержали после того, как он ранил двух водителей, угнал машину и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Происшествия В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. 190

Общество Масочный режим введут в Красноярском крае Губернатор Красноярского края Александр Усс уведомил, что жителей региона обяжут носить маски при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте. 11

Автоспорт Себастьян Феттель покинет «Феррари» после сезона «Формулы-1» 2020 года Команда "Формулы-1" "Феррари" и немецкий пилот Себастьян Феттель приняли решение не продлевать сотрудничество после сезона-2020, сообщается на сайте команды.

Здоровье Китайские врачи рассказали, как правильно проветривать квартиру Специалисты отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что проветривать помещение нужно около 20–30 минут три–четыре раза в день.

Общество Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет. 490

Энергетика РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти» Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, пишет РБК со ссылкой на источники. 401

Кино Руководитель Disney подтвердил информацию о дате премьеры «Мулан» Руководитель кинокомпании заявил, что руководство Disney — это группа оптимистов, добавив: лично он считает, что текущая дата премьеры является оптимальной для этого фильма.

Экономика Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти» Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти" более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", "Медузы", Forbes и The Bell.

Общество Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет Семьи с детьми от 3 до 15 лет получат единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.

Здоровье Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19. 817

Общество Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики. 924

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Выплаты определены в размере 5 тысяч рублей на семью с детьми от 3 до 16 лет в течение 3 месяцев. 15