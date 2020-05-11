Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.

Общество Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет. 31

Экономика Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 40

Общество Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости». 1,4K

Общество ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 44

Происшествия В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.

Гаджеты Apple скоро выпустит профессиональные наушники AirPods Studio Еще одной интересной и полезной особенностью станет функция остановки воспроизведения музыки при перемещении наушников на шею. 8

Авто Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.

Гаджеты Представлены мобильные телефоны Nokia 125 и Nokia 150 Ряд простых мобильных телефонов Nokia пополнился двумя новыми моделями в виде Nokia 125 и Nokia 150. 6