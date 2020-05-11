Коронавирус

ВедомостиВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 13:36

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Новый антикризисный пакет мер, объявленный Владимиром Путиным, обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

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«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей

Фонтанка.Ру04:29

Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

Lenta.ruвчера в 18:18

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«Ведомости»: на новые антикризисные меры потратят 800 млрд рублей

URA.Ru04:11

Чиновники оценили стоимость третьего пакета мер поддержки бизнеса и граждан

ИА Красная Веснавчера в 14:49

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:36
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
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Мужчины заражаются коронавирусом чаще женщин из-за легочного фермента

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Общество

Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей

Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.
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Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Российская газета 05:44
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Игры

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Экономика

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Общество

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
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Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму

Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
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Экономика

Путин: малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки

Москва, 11 мая 2020, 16:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки.
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Армия и оружие

В США рассказали об «избитых» МиГ-29 в Сирии

The Drive оценил видеозаписи с самолетами, которые опубликовало Минобороны Сирии. В США рассказали об "избитых" МиГ-29 в Сирии.
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Йеспер Кюд стал одним из композиторов Assassin’s Creed Valhalla

Cyber.sports.ru вчера в 12:34
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Общество

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Росбалт 07:53
Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
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В Саратовской области от коронавируса скончались 6 человек

В Саратовской области коронавирус стал причиной смерти еще одного человека.
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
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Происшествия

В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
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Пожизненно осужденный россиянин отсудил компенсацию за запрет на ночные молитвы

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На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

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Еще одной интересной и полезной особенностью станет функция остановки воспроизведения музыки при перемещении наушников на шею.
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Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики

Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки экономики при пандемии коронавируса. Он был принят в первом чтении 12 мая.
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