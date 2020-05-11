Стало известно о новом пакете мер для поддержки бизнеса в России. Президент РФ Владимир Путин пообещал запустить с 1 июня специальную кредитную программу для предприятий, пострадавших от коронавирусного кризиса. Речь, в частности, идёт о поддержке занятости.

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