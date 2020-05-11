Экономика

РамблерРамблерПутин анонсировал меры поддержки для бизнеса

Стало известно о новом пакете мер для поддержки бизнеса в России. Президент РФ Владимир Путин пообещал запустить с 1 июня специальную кредитную программу для предприятий, пострадавших от коронавирусного кризиса. Речь, в частности, идёт о поддержке занятости.
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Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

Lenta.ruвчера в 18:18

Чиновники оценили стоимость третьего пакета мер поддержки бизнеса и граждан

ИА Красная Веснавчера в 14:49

Списание и возврат налогов, прощение кредитов: Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса

Царьградвчера в 10:01

План Путина на 1 трлн рублей: во сколько обойдутся новые меры поддержки населения и бизнеса

Forbesвчера в 13:30

Путин предложил меры помощи бизнесу и самозанятым

Суть событийвчера в 10:48

Путин анонсировал меры поддержки для бизнеса

Рамблервчера в 10:03

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:36
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
5,4K
Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца.
РИА Новости вчера в 14:05
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Происшествия

Названа возможная причина пожара в петербургской больнице

Российская газета 01:40
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Общество

Специальную доплату установят для российских соцработников

Президент РФ Владимир Путин во время совещания согласился с тем, что сотрудники социальных учреждений несут повышенную нагрузку и риски, поэтому для них установят специальные федеральные доплаты.
Газета.Ru вчера в 09:40
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
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Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Общество

Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней

С завтрашнего дня, 12 мая, завершаются нерабочие дни для россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
ГТРК Липецк вчера в 10:27
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Общество

В Карелии скончался больной коронавирусом

11 мая в центре для лечения больных с коронавирусом скончался пожилой петрозаводчанин, сообщает в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков.
АиФ Карелия 01:08
Авто

В обновлённом семействе BMW M5 появится версия CS

Версия CS расположится на вершине гаммы, а её битурбодвигатель V8 4.4 будет развивать больше сил и тяги, чем у седана M5 Competition (625 л.с. и 750 Н•м). Судя по другим CS-моделям, бизнес-седан получит более собранную подвеску, перенастроенные рулевое управление и более мощные тормоза, которые по умолчанию будут углеродокерамическими с шестипоршневыми суппортами на передней оси.
Драйв вчера в 07:38
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Общество

В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая

В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей.
Газета.Ru вчера в 15:26
25
Общество

Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты

Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Lenta.ru вчера в 23:09
25
Общество

Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.
РИАМО вчера в 10:52
69
Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Газета.Ru 00:06
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Наука

Китайские школьники получат умные браслеты для отслеживания температуры в режиме онлайн

Ожидается, что технология освободит школьников от «дополнительной траты времени и внимания на постоянное измерение температуры и позволит им сосредоточиться на экзаменах».
Хайтек вчера в 12:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
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Происшествия

В Екатеринбурге нарушитель самоизоляции напал на полицейских

REGNUM 00:38
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru вчера в 03:30
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Единоборства

Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи

Московский Комсомолец вчера в 18:51
Общество

По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
2,2K
Общество

В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности

«При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны», — заявил Никитин.
Ньюс-НН 02:17
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Музыка

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль 10 мая в 09:18
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Шоу-бизнес

Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы

Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец вчера в 06:15
Общество

По 10 тысяч рублей получат все семьи с детьми от 3 до 15 лет в Бердске

В обращении к нации президент озвучил, что с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
Свидетель (г. Бердск) 02:06
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Происшествия

В сети появился фильм о крушении самолёта АН-148 «Москва — Орск»

Orsk.ru вчера в 04:15
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Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
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Здоровье

Четвертый пациент с коронавирусом умер в Тамбовской области

В Тамбовской области от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умерла 74-летняя жительница Сосновского района.
Обозреватель Врн 02:08
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Шоу-бизнес

Стал известен размер пенсии юмориста Юрия Стоянова

WomanHit.ru вчера в 09:25
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